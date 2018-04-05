به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الرایه قطر، بر اساس این قانون، دختران در صورت تمایل شخصی می توانند به خدمت سربازی اعزام شوند و مدت زمان، نوع و کیفیت خدمت آنها را وزارت کشور تعیین می کند.

مدت خدمت سربازی یک سال خواهد بود که ۴ ماه آن به آموزش نظامی و مابقی دوران خدمت در یکی از ادارات دولتی کشور سپری خواهد شد.

افرادی که به سن سربازی می رسند موظف هستند طی دو ماه خود را به مراکز سرباز گیری معرفی نمایند و در صورتی که خدمت سربازی انجام ندهند امکان کار در مراکز دولتی، غیر دولتی یا حتی انجام کار آزاد را نخواهند داشت.

بر اساس این قانون، کسانی که خود را برای گذراندن خدمت سربازی معرفی نکنند ۴ ماه و افرادی که در مهلت مقرر به مراکز سربازگیری مراجعه نکنند ۶ ماه اضافه خدمت خواهند داشت.

همچنین افرادی که با انجام خدمت سربازی مخالفت کنند یا بدون داشتن عذر و بهانه ای از انجام دادن آن خودداری کنند به ۳ سال حبس و جریمه نقدی بین ۱۰ تا ۳۰۰ هزار ریال قطری محکوم خواهند شد.

تمامی افراد ذکور بر اساس این قانون تا سن ۴۰ سالگی سرباز محسوب می شوند و در صورت نیاز یا بروز حوادث غیر مترقبه مانند جنگ، حتی اگر دوران خدمت سربازی را گذرانده باشند به عنوان نیروی احتیاط فراخوان می شوند.