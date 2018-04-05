سیاست آمریکا درباره جنگ با داعش در سوریه تغییر نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در پی مذاکرات وزارت دفاع آمریکا با «دونالد ترامپ» رئیس جمهور این کشور در هفته جاری و عدم تعیین یک جدول زمانی برای خروج نیروهای نظامی این کشور از خاک سوریه، پنتاگون روز پنج شنبه اعلام کرد که سیاست نظامی آمریکا در حوزه مبارزه با شبه نظامیان وابسته به گروه تروریستی داعش در خاک سوریه، تغییری نکرده است.

یک مقام بلندپایه دولت آمریکا نیز روز چهارشنبه اعلام کرد که ترامپ در یک نشست شورای امنیت ملی آمریکا طی هفته جاری با حفظ نیروهای نظامی این کشور در سوریه برای مدت زمانی طولانی تر موافقت کرد؛ اما در عین حال خواهان خروج آنها در زمانی به مراتب نزدیک تر است.

در همین ارتباط، «کِنِث مک کنزی» فرمانده نیروی دریایی آمریکا اظهار داشت:«ما [وزارت دفاع آمریکا] همواره بر این تصور بوده ایم که به محض رسیدن به نقطه پایان در مبارزه خود علیه داعش در سوریه، سطح حضور نیروهای نظامی آمریکا در آن کشور را تعدیل خواهیم کرد؛ از این منظر [در سیاست نظامی آمریکا] عملاً هیچ تغییری روی نداده است».

سرهنگ مک کنزی در ادامه گفت که ترامپ هیچگونه جدول زمانی به ارتش آمریکا اعلام نکرده است.

گفتنی است که آمریکا علاوه بر انجام حملات هوایی در سوریه، حدود دو هزار نیروی زمینی از جمله نیروهای عملیات ویژه- که به شبه نظامیان کُرد و سایر معارضان سوری تحت حمایت آمریکا خدمات مستشاری ارائه می دهند- به خاک سوریه اعزام کرده است.

پنتاگون و وزارت امور خارجه آمریکا همچنین ادعا کرده اند که برای تضمین شکست قطعی گروه تروریستی داعش، لازم است که اقدامات نظامی آمریکا برای مدت زمان طولانی تر ادامه یابد.