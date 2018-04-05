لحن تند ترامپ و نتانیاهو در گفتگویی دوجانبه پیرامون خروج از سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تایمز آو ایزرئیل، مقامات دولت آمریکا اعلام کردند که لحن صحبت «دونالد ترامپ» و «بنیامین نتانیاهو» در گفتگوی تلفنی روز چهارشنبه به دلیل مخالفت اسرائیل با برنامه های آمریکا برای خروج قریب الوقوع از سوریه به تندی گرائید.

این مقامات همچنین اعلام کردند که ترامپ خواهان خروج تمام نیروهای نظامی آمریکا از سوریه ظرف شش ماه آینده است.

در همین ارتباط، کاخ سفید اوایل روز چهارشنبه با انتشار یک بیانیه کوتاه اعلام کرد که ترامپ و نتانیاهو در این تماس تلفنی «پیرامون تحولات اخیر در خاورمیانه» با یکدیگر بحث و گفتگو کردند؛ اما در این بیانیه، به نوع تحولات مورد بحث و یا سخنان رد و بدل شده اشاره ای نشد.

در این بیانیه آمده است: «رئیس جمهور ترامپ بار دیگر بر تعهد آمریکا نسبت به [تضمین] امنیت اسرائیل تأکید کرد» و «دو رهبر با تداوم روند هماهنگ سازی اقدامات خود جهت مقابله با نفوذ بدخواهانه و فعالیتهای بی ثبات ساز ایران (!) موافقت کردند».

مدت زمانی پس از این گفتگوی تلفنی، بنیامین نتانیاهو در یک پیام توئیتری از «رئیس جمهور ترامپ برای تعهدش در قبال [تضمین] امنیت اسرائیل و حمایت آمریکا از اسرائیل در سازمان ملل قدردانی کرد».

با این حال، دو مقام دولت آمریکا روز چهارشنبه به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفتند که لحن صحبت ترامپ و نتانیاهو در این گفتگوی تلفنی به دلیل نگرانیهای تل آویو از عقب نشینی نیروهای نظامی آمریکا از خاک سوریه در آینده ای نزدیک به تندی گرائید؛ زیرا مقامات رژیم صهیونیستی معتقدند که این خروج قریب الوقوع به دشمنان اسرائیل- به ویژه ایران- این امکان را می دهد که در خاک سوریه موقعیت محکم تری بیابند.

گفتنی است که ترامپ تاکنون برای خروج دو هزار نیروی نظامی آمریکا از خاک سوریه هیچ گونه فرمان رسمی و یا جدول زمانی ارائه نکرده است. با این حال، وی به مشاوران خود گفته است که خواهان خروج این نیروها ظرف شش ماه آینده است.