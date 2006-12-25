به گزارش خبرنگار مهر، حبیب اله صادقی در ابتدای این نشست گفت: "این دوسالانه با وجود تمام مشکلات و اختلافاتی که میان هنرمندان سفالگر بود شکل گرفت. همچنین تلاش مدیران اجرایی و دبیر دوسالانه سرامیک توانست به رونق آن بیفزاید. در هشتمین دوسالانه سفال، سرامیک و آبگینه بازنگری جدی بر آثار انجام شده که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته می شود."

وی در ادامه افزود: "برگزاری دوسالانه سفال و سرامیک در واقع نشانگر ظرفیت بالای هنرمندان ایرانی است. به شکلی که در این دوسالانه ما شاهد ابعاد هنری آثار خواهیم بود و سفال، سرامیک و آبگینه از حالت کاربردی صرف به درجات والای هنری دست یافته اند. در مجموع برگزاری دوسالانه سفال و سرامیک را اتفاقی خجسته در عرصه هنرهای تجسمی تلقی و تصور می کنیم تدوام برگزاری دوسالانه هایی از این دست می تواند در ارتقاء رشد کیفی و کمی این هنر موثر باشد."

سرپرست موزه هنرهای معاصر تهران درباره دلیل تاخیر و تعویق چندساله در برگزاری دوسالانه سفال و سرامیک گفت: "شاید تغییر مدیران این موزه در سال های اخیر باعث تاخیر در برگزاری دوسالانه سفال و سرامیک شده است. اما من این تعویق را گناه هیچیک از مدیران قبلی موزه نمی دانم."

مریم سالور، دبیر هشتمین دوسالانه سفال، سرامیک و آبگینه، در این نشست به برگزاری دو کارگاه آموزشی اشاره کرد و گفت: "این کارگاههای آموزشی به همت مرکز هنرهای تجسمی و پشتیبانی دکتر صادقی در دو بخش برپا می شود. بخش نخست به آثار سفال از منظر فرم و رنگ می پردازد و بخش دوم به قواعد سنتی این هنر و مجموعه ای از چیدمان هایی که در حیطه سفال صورت می گیرد اختصاص دارد. همچنین همایش هایی در کنار این دوسالانه با حضور متخصصان و هنرمندان به مدت 10 روز برگزار می شود."

وی تصریح کرد: "مبنای داوری آثار برای ورود به نمایشگاه در درجه اول تکنیک آثار سفالی بود. همچنین در فراخوان خواسته بودیم تا آثار الزاما در کوره هایی با 800 و 900 درجه پخت شوند و آثاری که زیر این درجه پخت شده بودند به دوسالانه راه نیافتند. موضوع برای ارائه اثر آزاد بود. اثر باید ساخت دو سال اخیر هنرمند باشد و در هیچ نمایشگاه دیگری به معرض نمایش گذاشته نشده باشد. منیژه آرمین، فریده تطهیری مقدم، عباس اکبری، ضیایی و گلگاری نیز از جمله اعضا هیئت انتخاب بودند."

شاهرخ اکبری دیلمقانی، مدیر اجرایی دوسالانه سفال و سرامیک، نیز در ادامه این نشست خاطرنشان کرد: "در مجموع 925 اثر به دبیرخانه دوسالانه ارسال شد که از میان آنها 520 اثر سفال و سرامیک و آبگینه در نمایشگاه به نمایش گذاشته می شود. همچنین تعدادی از این آثار در قالب چیدمان و رسانه های جدید به نمایش درمی آید. قرار است به زودی از آثار عکاسی شده و کتاب دوسالانه سفال و سرامیک همراه با عکس آثار منتشر شود."

هشتمین دوسالانه سفال، سرامیک و آبگینه روز دوشنبه یازده دی ماه در موسسه فرهنگی هنری صبا افتتاح می شود. به گفته سرپرست موزه هنرهای معاصر تهران قرار است برخی آثار این دوسالانه خریداری شود که این حرکت مقدمه برگزاری یک اکسپو ملی در پایان سال 1385 است.