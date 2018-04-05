نخستین تأسیسات پشتیبانی دریایی انگلیس در بحرین راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه خبری فُرسز نتورک، دولت انگلیس روز پنج شنبه طی یک مراسم رسمی تأسیسات پشتیبانی نیروی دریایی این کشور را در بحرین راه اندازی کرد.

این نخستین تأسیسات ماوراء بحار نیروی دریایی سلطنتی انگلیس طی نیم قرن گذشته است.

وزیر دفاع انگلیس اعلام کرد که هدف از گشایش این تأسیسات، افزایش امکانات و مقدورات [نظامی] موجود در بحرین است. این تأسیسات همچنین امکان پشتیبانی بهتر از ناوگان دریایی انگلیس از جمله ناوهای هواپیمابر جدید این کشور- «اچ ام اس کوئین الیزابت و اچ ام اس پرنس آو ولز»- را فراهم خواهد ساخت.

شاهزاده «اندرو» یکی از اعضای خاندان سلطنتی انگلیس به این وبگاه خبری گفت که تأسیسات مزبور «یکی از پیشرفته ترین تأسیسات دریایی انگلیس است».

گفتنی است که این مجتمع پشتیبانی یک پایگاه نظامی دریایی به شمار نمی رود و هدف از راه اندازی آن، ارائه خدمات پشتیبانی- شامل مسکن، مدیریت، کارگاهها و انبارها- است.

«گاوین ویلیامسون» وزیر دفاع انگلیس در این باره گفت: «نیروهای مسلح ما وجهه بریتانیا در جهان هستند و حضور ما در بحرین در حفظ امنیت بریتانیا و همچنین تقویت امنیت در خلیج فارس نقشی حیاتی ایفاء می کند».

این تأسیسات پشتیبانی نیروی دریایی انگلیس در بحرین محل اسکان ۵۰۰ پرسنل نظامی به همراه دو سالن بدنسازی، یک سالن سینما و اتاقهای بازی است. این تأسیسات همچنین دارای یک ایستگاه رادیویی است.

«استیو داینتون» افسر نیروی دریایی انگلیس می گوید که راه اندازی این تأسیسات پشتیبانی، روابط نظامی بریتانیا در منطقه را تقویت می کند.

وی در اینباره گفت: «این تأسیسات دریایی به قطب عملیاتهای دریایی انگلیس در سرتاسر اقیانوس هند، خلیج فارس، دریای سرخ و بطور بالقوه در بیشتر مناطق تبدیل خواهد شد».