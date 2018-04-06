ربات ایرانی جایگزین آتش نشانان می شود/ تحمل دمای هزار درجه

محمد مشفقی طراح و مسئول آزمایشگاه ربات آتش نشان در مرکز تحقیقات مکاترونیک دانشگاه آزاد واحد قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شروع این طرح از یک سال و نیم گذشته آغاز شد که ۶ تا ۱۰ ماه اول برای تحقیقات فنی و انتخاب مواد مورد نیاز این ربات صرف شد.

وی با بیان اینکه هدف از ساخت این ربات طراحی رباتی کاربردی بوده است، گفت: به دلیل اینکه آتش نشانان در آتش سوزی ها باید به محل حادثه نزدیک شوند و جان آنها به خطر می افتد استفاده از ربات بهتر خواهد بود زیرا جان این افراد در این گونه حوادث حفظ می شود.

وی با اشاره به ویژگی های این ربات گفت: ربات آتش نشان با بدنه دو جداره و مجهز به آب خنک امکان ورود به شعله مستقیم آتش را دارد.

مشفقی افزود: به دلیل اینکه در آتش سوزی ها ۱۹ خطر عمده جان آتش نشانان را به خطر می اندازد این ربات می تواند در برابر این خطرها مقاوم باشد و در نهایت به اطفای حریق بپردازد زیرا بسیاری از خطرها برای ربات زیان بار نیست.

به گفته این محقق، ربات طوری طراحی شده و فلزات و الیافی در آن به کار رفته که در شعله مستقیم آتش مشکلی برای آن به وجود نمی آید.

وی با بیان اینکه در طراحی ربات آتش نشان ۷۰۰تا هزار درجه سانتی گراد تحمل دمایی در نظر گرفته شده، گفت: این ربات می تواند از موانع و سطوح ناهموار بالا رود و درجه آزادی آن جلو، عقب و گردش های مختلف را شامل می شود.

مشفقی با بیان اینکه شلنگ آتش نشانی قابل نصب به این ربات است، گفت: نازل آب پاش ربات آتش نشان تا ۳۶۰ درجه قابل تنظیم است و می تواند ۲۷۰ درجه به صورت عمودی را پوشش دهد.

وی با بیان اینکه ربات آتش نشان نقطه بازگشت به صفر دارد، گفت: این به این معناست که اگر ارتباط ما با ربات قطع شود ربات می تواند به نقطه ای که شروع به حرکت کرده، بازگردد. همچنین این ربات قابلیت اعلام دمای درون خودش را دارد.

وی افزود: نمونه اولیه این ربات هزینه ای برابر با یک سوم بیمه یک آتش نشان است از این رو به نظر می رسد استفاده از ربات ها در آتش سوزی ها بهتر است.

این محقق با تاکید بر اینکه نمونه خارجی این ربات با این ویژگی ها هنوز ساخته نشده است، گفت: ربات های خارجی ویژگی هایی همچون امکان ورود به آتش و ماندن به مدت ۵ تا ۸ دقیقه در حادثه ندارند. از این رو می توان گفت ربات آتش نشان ایرانی با چنین ویژگی هایی برای اولین بار است که در دنیا طراحی و ساخته شده است.

به گزارش مهر، ربات آتش نشان برای اطفای حریق توسط محققان دانشگاه آزاد واحد قزوین طراحی و ساخته شده است که این ربات در سیزدهمین دوره مسابقات روبوکاپ آزاد ایران که اکنون در حال برگزاری است، رونمایی شد.

سیزدهمین دوره مسابقات روبوکاپ آزاد ایران ۲۰۱۸ از ۱۶ تا ۱۸ فروردین در نمایشگاه بین المللی تهران با حضور تیم های داخلی و خارجی برگزار می شود.