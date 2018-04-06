به گزارش خبرگزاری مهر، عامل آتشسوزی قهوهخانهای در اهواز که اقدام وی منجر به فوت ۱۱ نفر و مجروح شدن تعدادی شده است، در اعترافاتی که از یکی از شبکههای تلویزیونی پخش شد، اظهار کرد: من محمد محزون نژاد متولد ۱۳۸۰ هستم. من و شوهرخالهام دچار یک مشکل شخصی شدیم و او توهینهایی به من کرد و من در آن شب در حالت عادی خودم نبودم. رفتم سمت قهوهخانه و در ورودی آن بنزین ریختم و فرار کردم.
وی ادامه داد: وقتی دستگیر شدم تازه متوجه شدم که چه اتفاقی افتاده است و ۱۱ نفر کشته و تعدادی هم مجروح شدهاند. بابت این مسئله پشیمان هستم و این کار من بسیار اشتباه بود.
محزون نژاد بیان کرد: انتظار دارم بعد از این حادثه بین اقوام من و اقوام فوتیها و مجروحان اختلافی پیش نیاید چون من بهصورت شخصی دست به این اقدام زدم و کسی من را به این کار ترغیب نکرد و صرفاً مسئله شخصی بود.
عامل آتشسوزی قهوهخانه نوارس گفت: واقعاً اطلاع نداشتم چنین اتفاقی رخ میدهد و اینکه تعدادی کشته و مجروح شوند. یکی زن و بچه داشت، دیگری خواهرانش را سرپرستی میکرد. واقعاً هدفم این نبود که چنین اتفاقی رخ دهد.
وی تأکید کرد: ای کاش قبل از اینکه دست به آتش زدن قهوهخانه میزدم، موضوع را با بزرگان فامیل در میان میگذاشتم تا مشکل را حل کنیم ولی متأسفانه اعصابم به هم ریخت و تصمیم درستی نگرفتم.
به گزارش خبرنگار مهر، ساعت یک بامداد روز چهاردهم فروردین در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع آتشسوزی در یک قهوهخانهای در شهرستان اهواز در ساعت حدود یک بامداد، بلافاصله مأموران پلیس و نیروهای امدادی در محل حادثه حاضر شدند.
در این حادثه ۱۱ نفر کشته و چندین نفر دیگر مجروح شدند که توسط نیروهای امدادی به بیمارستان منتقل شدند.
به فاصله چهار ساعت مظنون این حادثه دستگیر شد و بهسرعت به آتش زدن این قهوهخانه اعتراف کرد. فرد دستگیر شده یک جوان ۱۷ ساله است که به علت اختلاف با مدیر قهوهخانه که شوهر خاله وی به شمار میرود، دست به این اقدام زده است.
متهم بعد از دستگیری به اقدام جنونآمیز خود اعتراف و بازسازی صحنه جرم نیز در محل در صبح همان روز انجام شده است.
