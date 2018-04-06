به گزارش خبرنگار مهر، محمدصالح اولیا، پنج‌شنبه شب در دیدار نوروزی نماینده مردم یزد و اشکذر با جمعی از منتخبان صنعت استان یزد با اشاره به نامگذاری امسال به نام «حمایت از کالای ایرانی» اظهار داشت: در راستای تحقق حمایت از کالای ایرانی، بهره‌وری و کیفیت باید مدنظر قرار گیرد.

وی عنوان کرد: در مواردی به نظر می‌رسد این امکان وجود ندارد که هم قیمت محصولات کاهش یابد و هم کیفیت آن افزایش یابد اما واقعیت این است که راهی جز این برای رقابت‌پذیر کردن کالاهای داخلی نداریم.

اولیا خاطرنشان کرد: نیروهای تحصیلکرده ما می‌توانند با ورود به صنعت، راهکاری برای تحقق این امر پیدا کنند و به طور قطع برای ایجاد گرایش در مصرف‌کننده به منظور استفاده از کالای داخلی، دانشگاه در کنار صنعت خواهد بود.

رئیس دانشگاه یزد ادامه داد: در دانشگاه یزد کانون تفکری در زمینه بحث آب و شهر هوشمند شکل گرفته و مباحث بسیار جدی در حال پیگیری است بنابراین در حوزه صنعت نیز دانشگاه می‌تواند یاریگر بخش خصوصی باشد.

اولیا تاکید کرد: دانشگاه می‌تواند محملی باشد برای اینکه مجموعه ای که در صنعت، دولت و دانشگاه حضور دارند، دور هم جمع شوند و مسائل را در کانون تفکر بررسی، پیگیری و حل کنند.

وی بیان کرد: صنعتگران باید بیشتر با ظرفیت‌هایی که در دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری وجود دارد، آشنا شوند تا بتوانند با اتکا به دانش، در مسیر اقتصاد سالم گام بردارند.