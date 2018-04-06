۱۷ فروردین ۱۳۹۷، ۱۱:۰۹

رئیس دانشگاه یزد:

دانشگاه‌ یزد راهکار علمی برای حمایت از کالای ایرانی ارائه می‌دهد

یزد ـ رئیس دانشگاه یزد گفت: دانشگاه‌ها با بهره‌مندی از نیروهای تحصیلکرده خود، توان ارائه راهکار علمی برای حمایت از کالای ایرانی را دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصالح اولیا، پنج‌شنبه شب در دیدار نوروزی نماینده مردم یزد و اشکذر با جمعی از منتخبان صنعت استان یزد با اشاره به نامگذاری امسال به نام «حمایت از کالای ایرانی» اظهار داشت: در راستای تحقق حمایت از کالای ایرانی، بهره‌وری و کیفیت باید مدنظر قرار گیرد.

وی عنوان کرد: در مواردی به نظر می‌رسد این امکان وجود ندارد که هم قیمت محصولات کاهش یابد و هم کیفیت آن افزایش یابد اما واقعیت این است که راهی جز این برای رقابت‌پذیر کردن کالاهای داخلی نداریم.

اولیا خاطرنشان کرد: نیروهای تحصیلکرده ما می‌توانند با ورود به صنعت، راهکاری برای تحقق این امر پیدا کنند و به طور قطع برای ایجاد گرایش در مصرف‌کننده به منظور استفاده از کالای داخلی، دانشگاه در کنار صنعت خواهد بود.

رئیس دانشگاه یزد ادامه داد: در دانشگاه یزد کانون تفکری در زمینه بحث آب و شهر هوشمند شکل گرفته و مباحث بسیار جدی در حال پیگیری است بنابراین در حوزه صنعت نیز دانشگاه می‌تواند یاریگر بخش خصوصی باشد.

اولیا تاکید کرد: دانشگاه می‌تواند محملی باشد برای اینکه مجموعه ای که در صنعت، دولت و دانشگاه حضور دارند، دور هم جمع شوند و مسائل را در کانون تفکر بررسی، پیگیری و حل کنند.

وی بیان کرد: صنعتگران باید بیشتر با ظرفیت‌هایی که در دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری وجود دارد، آشنا شوند تا بتوانند با اتکا به دانش، در مسیر اقتصاد سالم گام بردارند.

