۱۷ فروردین ۱۳۹۷، ۱۱:۲۵

شهادت جوان فلسطینی که جمعه گذشته در یورش صهیونیستها زخمی شده بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، منابع فلسطینی از شهادت جوان فلسطینی که جمعه گذشته در یورش صهیونیستها زخمی شده بود، خبر دادند.

بر اساس این گزارش؛ ثائر محمد رابعه ۳۰ ساله بر اثر شدت جراحات وارده شهید شد و قرار است که مراسم تشییع وی پس از نماز جمعه در جبالیا با مشارکت گسترده ساکنان غزه برگزار شود.

با شهادت این جوان فلسطین تعداد شهدای یورش صهیونیستها به فلسطینی ها در روز جمعه گذشته به ۲۰ شهید افزایش یافت.

این درحالی است که فلسطینی ها امروز نیز قصد دارند دست به تظاهرات و راهپیمایی بزنند .

نظامیان رژیم صهیونیستی در طول مرز غزه با فلسطین اشغالی مستقر شده اند تا مانع حرکت فلسطینی ها شوند.

