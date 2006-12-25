کلاس اطلاع رسانی وزارت علوم برای خبرنگاران / جایزه وِیژه وزیر علوم به یابنده ستاره دار ثبت نام نشده

وزیر علوم به همراه معاونان خود در مقابل دیدگان خبرنگارانی قرار گرفتند که جناب وزیر از کم آگاهی آنها گله داشت. وزیر علوم رسالت خبرنگاران را به عنوان افرادی حقیقی و حقوقی صحت منابع خبری دانست و عقیده داشت خوب و بد خبر مهم نیست. مهم این است که صحیح باشد. وزیر علوم گفت در وزارت علوم ما اعتقاد داریم که اطلاع رسانی ماموریتی مقدس است و باید برپایه گفتمان علمی باشد.

محمد مهدی زاهدی که پس از اما و اگرهای فراوان به وزارت علوم منصوب شده است پس از یک سال و اندی "ویلا" نشینی، سوالات برخی از خبرنگاران را کلیشه ای می داند و می گوید: خبرنگاران از تمامی جنبه های کاری وزارت علوم اطلاع ندارند و باید در دوره ای آموزشی آنها را فراگیرند. مهدخت بروجردی مدیر کل روابط عمومی وزارت علوم نیز مورد خطاب وزیر علوم قرار می گیرد. زاهدی به بروجردی می گوید : کلاسی برای خبرنگاران دایر کنید تا با حضور بنده و تمامی معاونان وظایف مختلف وزارت علوم برای آنها تشریح شود.

معماریانی، زارعی، فولادی نژاد، خرمشاد، رحیمی، حسینی در سمت چپ وزیر صف آرایی کرده بودند و طالبیان، خالقی، جهانگیریان، محمدی اقدم، نوربخش، ملاباشی و کبگانیان نیز دست راست زاهدی بودند. همه آمده بودند تا سوالات خبرنگاران رسانه های گروهی را پاسخ بگویند. البته ایلنا، اعتماد ملی و آینده نو به گفته وزارت علوم در تشویش اذهان عمومی نقش داشته و به همین دلیل به مراسم دعوت نشده بودند.

وجود موسسات غیرمجاز اولین سوالی بود که خبرنگاران از وزیر علوم پرسیدند. زاهدی نیز مانند همیشه گفت : برخورد می کنیم. پایان نامه نوشتن هم فعالیت علمی دانشجویی است و موسسات پایان نامه نویس اگر وجود دارند معرفی کنید، آدرس بدهید، تعطیل می کنیم.

خبرنگار کارگزان از ستاره دارها پرسید و گفت : شما بارها وجود ستاره دارها را تکذیب کرده اید. شما در خبرگزاری فارس گفته اید دانشجویان ثبت نام نشده سابقه زندان، شلاق و ارتباط با نوامیس مردم را دارند. چگونه این حرف ها زده شده است.

وزیر با اینکه خود نمی پذیرفت، به شدت عصبانی شده بود. زاهدی گفت : من کلی نصیحت کردم که سوالات تخصصی و غیرکلیشه ای بپرسید اما انگار متوجه نشده اید. ستاره دارها موضوع تازه ای نیستند و سوابق آنها را دکتر نوربخش کامل به همراه دارد. او توضیح می دهد.

وزیر علوم با اینکه نشست روز گذشته را نشستی برای پاسخ به سوالات تخصصی تلقی می کرد اما وجود نوربخش رئیس دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش استاد و دانشجو حاکی از آمادگی وزارت علوم برای پاسخگویی به ستاره دارها بود. شاید هم نشستی بود برای پایان داستان ستاره های کهکشانی وزارت علوم.

زاهدی گفت : متاسفانه خبرنگار کارگزاران وزارت علوم را به دروغگویی متهم کرد. ضمن اینکه من را متهم کرد که چنین حرفی زده ام. من هیچ مصاحبه ای با خبرگزاری فارس نکرده ام. در هیچ جمعی هم نگفته ام. به شدت این مسئله را تکذیب می کنم. پیگیری تخلف خبرگزاری فارس از مراجع قضایی نیز امکانپذیر است.

او ادامه داد : هیچگاه از زمان مطرح شدن بحث ستاره دارها آن را تکذیب نکرده ام. ستاره دار وجود دارد اما یک ستاره و دو ستاره. سه ستاره نداریم. ستاره چیز جدیدی نیست. اگر موردی از تکذیب این امر برای من بیاورید جایزه دارید. این رسانه ها هستند که تحت تاثیر جو سیاسی چیزهایی را درست می کنند که نادرست است. ستاره می توانست نقطه باشد یا کاما یا هر چیز دیگری حالا چه شده که در دولت نهم ستاره دار، ستاره دار شده است، نمی دانم. نوربخش می گوید چه سابقه ای دارد. نوربخش منتصب من نیست او از زمان معین در وزارت خانه بوده است. او فرد خوبی است.

وزیر می گوید : نوربخش بگو (اقرا) تا سیه روی شود ؛ هر که در او غش باشد

باز قبل از اینکه نوربخش مستندات خود را ارائه کند، زاهدی گفت : بسیار خوشحالم در میان تمام مسائل وزارت علوم تنها سوالی که از من می شود و مورد سوال قرار می گیرد بحث ستاره دارهاست که جز طبق قانون در این زمینه عملی صورت نگرفته است.

وزیر ادامه می دهد: یک ستاره چنین است و دو ستاره چنان. یابنده یک ستاره ثبت نام نشده پیش ما جایزه دارد. اصلا به یابنده دو ستاره ثبت نام نشده هم جایزه می دهم.

پس از وزیر علوم نوربخش که برای اولین بار در دولت نهم در مصاحبه های مطبوعاتی شرکت می کرد، ستاره دارها را به آغاز بازگشایی دانشگاه ها و دولت های پیشین مرتبط دانست و گفت: چیز جدیدی نیست. او از رافت وزیر علوم نیز خبر داد و گفت بر خلاف گذشته پذیرش مشروط نیز نداشته ایم. همه ثبت نام شده اند. از میان هر سه هزار داوطلب یک داوطلب از سوی وزارت اطلاعات و کمیته های انضباطی رد شده اند که سعی می کنیم آنها را نیز ثبت نام کنیم.

زاهدی نیز با اینکه بحث ستاره دارها را بحثی ناچیز می دانست، دوباره گفت : عدم پذیرش برخی به دلیل رد صلاحیت از سوی مراجعی غیر از وزارت علوم، به معنای قبولی آنها نبوده است. البته در انتخابات هم برخی رد می شوند، بعد اعتراض می کنند اگر وارد بود برمی گردند.

از وزیر علوم در مورد اعتراض کارمندان وزارت علوم پرسیدم. زاهدی گفت : حق دارید. حقوق پرسنل ما و وزارت ارشاد در پایین ترین اشل است. به دولت هم گفته ایم و رفع خواهد شد.

به او گفتم، قول داده بودی کسری دانشگاه ها را به صفر برسانی اما هنوز کسری دارند. گفت : کسری ها را رفع می کنیم. مشکل اختلاف آمار وزارت علوم و سازمان مدیریت است. بالاخره مدیریتی ها آمار ما را پذیرفتند.

زاهدی در پاسخ به خبرنگار دیگری در مورد اشاعه زبان فارسی گفت : اینقدر مقاله فارسی باید تولید شود که این زبان فراگیر شود. ما با تدریس دروس مختلف به زبان انگلیسی مخالفیم.

خبرنگار اعتماد از وزیر علوم خواهش می کند کمی تامل کند، بشنود و بعد پاسخ بگوید. او به وزیر می گوید : علاوه بر دانشجویان، خبرنگاران نیز ستاره دار شده اند. اعتماد ملی و ایلنا را دعوت نکرده اید. ضمنا من از شما نیز می خواهم در کلاس خبری که ما خبرنگاران برای شما برگزار می کنیم شرکت کنید تا فرق روابط عمومی و رسانه منتقد را بفهمید. حال سوالم را می پرسم. با سند هم می گویم. توفیقی ستاره دار بودن دانشجویان در دولت خود را نفی کرده است. فارس از اهانت شما به دانشجویان ثبت نام نشده خبر داده است. شهریار مشیری هم گفته شما لطفا تهمت نزنید. موضوع ستاره دارها چیست که چنین است.

زاهدی می گوید : من منتظر کلاس خبری برای خودم هستم. حتما این کار را انجام دهید. اما آنچه گفتید حرفهای دیگران بود. البته توفیقی راست می گوید. در دوران او نیز مانند الان وزارت علوم نقشی در عدم ثبت نام دانشجویان نداشت. اما من به عنوان وزیر علوم مستنداتی دارم که خواهش می کنم بپذیرید.

وقت نماز است. وزیر می گوید تا ساعت 14 در خدمت شما هستم اما نماز فریضه الهی است. خبرنگاران از او می خواهند سوالات تمام شود بعد نماز بخواند. بروجردی نیز از زاهدی خواهش می کنم و برای او استغفار می طلبد به خاطر نماز از وقت گذشته. زاهدی می پذیرد و در مورد پذیرش دانشجوی خارجی و حذف کنکور می گوید.

زاهدی حذف کنکور را به خالقی محول می کند. خالقی می گوید به خبرگزاری مهر گفته ام. کار مجلس در مورد کنکور عجولانه است. به سه دلیل. 1- حذف کنکور تدریجی امکانپذیر است، 2- ایجاد نمره استاندارد به سرعت امکانپذیر نیست و 3- تنها یک نماینده در وزارت علوم حق رای و نظر در زمینه کنکور دارد و اختیار به طور تقریبی از وزارت علوم سلب و به وزارت آموزش و پرورش داده شده است.

زاهدی نیز کار مجلس را کاهش اختیارات وزارت علوم می داند و به صورت سربسته وزارت آموزش و پرورش را ناتوان در اجرای طرح مجلس می داند. زاهدی می گوید: استقلال دانشگاه ها نیز به خطر می افتد.

در جلسه دیروز ، حسینی هم سخن گفت: او از شکایت وزارت علوم علیه چند رسانه خبر داد. کبگانیان نیز از رشد پژوهش گفت. به نظر می رسد کبگانیان آقای امید پژوهش در کشور باشد. همیشه از آینده خوب می گوید این مرد پژوهشی وزارت علوم! . خرمشاد نیز از تقویت اساتید معارف می گوید.

زارعی هیچ نگفت. طالبیان سخنی به میان نیاورد. جهانگیریان موضوعی برای طرح نداشت. معماریانی تنها یادداشت می کرد. محمدی اقدم هم نماینده ای آرام برای پورعباس به زیارت حج رفته بود. ملاباشی نیز کوتاه از دانشجویان خارجی گفت. فولادی نژاد نیز آرام بود.