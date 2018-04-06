به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «سرآشپز پیشنهاد می کند» به کارگردانی شهاب الدین حسین پور با ترکیب جدیدی از بازیگران متشکل از شهرام قائدی، رامین ناصرنصیر، آرش فلاحت‌پیشه و مهدی فریضه در تالار ایوان شمس تهران میزبان مخاطبان خواهد بود.

در این اثر نمایشی که از روز سه شنبه ۲۸ فروردین ماه ساعت ۲۱:۳۰ به صحنه می رود ایرج رحمانی تهیه‌کننده، بهزاد جاودان‌فرد طراح حرکت، ارکیده هاشمی طراح صحنه، پریدخت عابدین‌نژاد طراح لباس، آرش عزیزی طراح موسیقی، احمد نگهبان طراح گریم، رضا خضرایی طراح نور، کیاوش چالیان طراح پوستر و بروشور، کمال کچوئیان مدیر هنری، مهدی آشنا عکاس، نیما انهاری مدیر تولید، سپیده هاشمی مدیر اجرایی، پوریا دادخواه دستیار کارگردان و برنامه‌ریز، امیر حسین بلوری و احسان امامی مدیران صحنه، مریم افشاری موحد دستیار تولید، ایده سینما مجری طرح، امیر صدیقیان، حمیدرضا کیانی، کیمیا نیک پور، احسان سامانی نوازندگان، امین میری، مژده زادمهر مجریان گریم و مهرانگیز قهرمانی مدیر روابط عمومی عوامل اجرایی را تشکیل می دهند.

محمد امیر یاراحمدی بازنویسی و دراماتورژی این نمایش را بر عهده دارد.

نمایشی کمدی موزیکال «سرآشپز پیشنهاد می کند» اثری براساس داستان‌های شاهنامه فردوسی است که به گفته کارگردانش با بهره بردن از شیوه‌های مدرن و نمایش‌های آیینی سنتی به مخاطبان ارایه می شود.