دریافت مدارک ثبت نام کنکور توسط 920 هزار داوطلب / 7 دی آخرین مهلت ثبت نام

دکتر "حسین توکلی" در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اینکه سازمان سنجش پیش بینی می کند تعداد یک میلیون و 300 هزار نفر در آزمون سراسری ثبت نام کنند، به داوطلبانی که تاکنون اقدام به دریافت مدارک نکرده اند توصیه می شود هر چه زودتر مدارک خود را دریافت و ثبت نام کنند.

معاون اجرایی سازمان سنجش با بیان اینکه مهلت ثبت نام در آزمون تا ساعت 7 بعد از ظهر روز 5 شنبه 7 دی ماه پایان می پذیرد گفت: در حال حاضر سازمان سنجش برنامه ای برای تمدید این مهلت ندارد.

وی تأکید کرد: با توجه به سرعت و دقت بالای اینترنت داوطلبان بهتر است نسبت به ثبت نام اینترنتی در کنکور اقدام کنند.