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۴ دی ۱۳۸۵، ۱۴:۱۱

معاون اجرایی سازمان سنجش در گفتگو با مهر خبر داد :

دریافت مدارک ثبت نام کنکور توسط 920 هزار داوطلب / 7 دی آخرین مهلت ثبت نام

دریافت مدارک ثبت نام کنکور توسط 920 هزار داوطلب / 7 دی آخرین مهلت ثبت نام

بر اساس آمار اداره پست تا شب گذشته بیش از 920 هزار داوطلب کنکور سراسری سال 1386 اقدام به دریافت مدارک ثبت نام از پست کرده اند.

دکتر "حسین توکلی" در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اینکه سازمان سنجش پیش بینی می کند تعداد یک میلیون و 300 هزار نفر در آزمون سراسری ثبت نام کنند، به داوطلبانی که تاکنون اقدام به دریافت مدارک نکرده اند توصیه می شود هر چه زودتر مدارک خود را دریافت و ثبت نام کنند.

معاون اجرایی سازمان سنجش با بیان اینکه مهلت ثبت نام در آزمون تا ساعت 7 بعد از ظهر روز 5 شنبه  7 دی ماه پایان می پذیرد گفت: در حال حاضر سازمان سنجش برنامه ای برای تمدید این مهلت ندارد.

وی تأکید کرد: با توجه به سرعت و دقت بالای اینترنت داوطلبان بهتر است نسبت به ثبت نام اینترنتی در کنکور اقدام کنند.

کد مطلب 426409

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