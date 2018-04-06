به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند امروز جمعه در جلسه کمیته اشتغال شهرستان صحنه که در محل فرمانداری صحنه برگزار شد، گفت: ما در مقابل مردم مسئول هستیم و اگر مسئولی مشکل مردم را برطرف نکند و سنگ جلوی پای آنان بیاندازد از سمت خود عزل می شود، چرا که میز مسئولین برای خدمت به مردم است.

استاندار کرمانشاه تاکید کرد: ما نباید بگذاریم سرمایه گذار از استان خارج شود و ما باید آنان را جذب کنیم.

وی اشاره ای به شهر شیمی صحنه داشت و گفت : از این ظرفیت ۶۷ هکتاری باید استفاده شود و نباید بلااستفاده باقی بماند.

بازوند گفت: ۵۱ هکتار زمینی که در اختیار پارک علم و فن آوری در منطقه چمچمال است، باید برای واگذاری تا مدت زمان یک ماه تعیین تکلیف شود.

وی تاکید و خاطرنشان کرد: مسئولین اگر میزی در اختیار دارند برای خدمت رسانی به مردم است نه اینکه سرمایه گزار را به جایی برسانید که بعد از مدتها دوندگی بی خیال استان شود.

استاندار کرمانشاه افزود: ما در مقابل مردم مسئولیم و قرارنیست برای هرکاری مانع تراشی کنیم.

وی تاکید کرد: مدیری که نتواند مشکلات مردم را مرتفع کند به درد استان و مردم نمی خورد.

بازوند خاطرنشان کرد: نباید بگذاریم سرمایه گذار از استان برود و بی خیال سرمایه گذاری شود. ما در جذب سرمایه گذار تعلل کنیم استان دیگر از او دعوت خواهد کرد.

وی گفت: تا برخی از مدیران در استان دست از تنگ نظری بر ندارند وضعیت استان کرمانشاه تغییر نخواهد نکرد.

این مسئول تاکید و خاطرنشان کرد: پست و مسئولیت، ملک شخصی کسی نیست. مدیرانی که نتوانند به مردم منفعت برسانند باید از مسوولیت کنار بروند.

وی افزود: پروژه های اشتغالزای نیمه تمام در شهرستان به سرعت شناسایی و علل تعلیق آنها ارائه شود تا مشکلات مسیر برطرف شود.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: شهرستان صحنه یک شهرستان بسیار خاص است که ظرفیتهای چشمگیری در همه عرصه ها برای توسعه دارد.‌

وی گفت: واحدهای اقتصادی راکد و نیمه راکد سریعا باید تعیین تکلیف شوند. دستگاهها تا پایان هفته آینده جمع بندی خود را ارائه کنند.

بازوند با بیان اینکه امسال بسیار سال حساسی برای استان است، گفت: برای خروج از بحران بیکاری، چاره ای نداریم جر اینکه‌روزهای جمعه هم پیگیر موضوع اشتغال باشیم.

وی تاکید کرد: تثبیت اشتغال و رونق تولید، برنامه ریزی برای حمایت از کالای ایرانی در راستای جلوگیری از ریزش اشتغال، محور فعالیتهای ما در تلاش برای رفع بیکاری است.

این مسئول ادامه داد: برنامه تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری یک فرصت خوب برای سرمایه گذاری و کاهش نرخ بیکاری در استان است. مردم مشارکت جدی داشته باشند.

وی افزود: ایجاد اشتغال در احیای بافتهای فرسوده و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی نیز می تواند در کاهش نرخ بیکاری تاثیر چشمگیری داشته باشد. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندا ی متولی پیگیری این موضوع است.

بازوند ادامه داد: بنیاد مسکن گزارش ایجاد اشتغال در روند بازسازی مناطق زلزله زده را به صورت ماهانه تدوین و ارائه کند.

استاندار کرمانشاه گفت: مردم و مسئولین باید کمک کنند که استفاده از کالای داخلی تبدیل به یک فرهنگ عمومی شود. تولیدکنندگان نیز باید کیفیت محصولات را ارتقا دهند.

وی افزود: ادارات کل استان مطلقا کالای خارجی نخرند و ترجیحا از کالاهای تولیدشده داخل استان استفاده کنند.

کسب رتبه اول ثبت نام از متقاضیان تسهیلات اشتغال استان کرمانشاه در کشور

داود یاوری، مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان کرمانشاه نیز در این کارگروه گفت: خوشبختانه با پیگیری های مجدانه استاندار محترم در کارگروه اشتغال،استان کرمانشاه در ثبت و پذیرش و معرفی به بانک های عامل با ۱۴۴۹ طرح رتبه اول در کشور را به خود اختصاص داده است.