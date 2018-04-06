برطرف شدن مشکل خط دوم تبادل برق با ترکمنستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، رضا اردکانیان در نشست مشترک با وزیر انرژی ترکمنستان که به منظور پیگیری توافقات حوزه انرژی روسای جمهور دو کشور در عشق‌آباد به تهران سفر کرده است، با تاکید بر اینکه موضوعات مرتبط با آب و انرژی از مسائل مشترک و مورد علاقه دو طرف در جریان سفر رئیس جمهور ایران به ترکمنستان بوده است، گفت: این سفر شروع مجددی برای یک همکاری موثر در این حوزه‌ها خواهد بود. اردکانیان یادآور شد: در جریان این سفر توافقی صورت گرفت که با موافقت دولت ترکمنستان، وزیر امور آب این کشور در شورای حکام مرکز منطقه‌ای مدیریت آب حضور فعالانه داشته باشد.

وی موضوع اصلی این نشست را مباحث مرتبط با بخش انرژی دانست و گفت: در این زمینه نیز روسای جمهور دو کشور گفت‌وگوهای صریح و سازنده‌ای داشته‌اند که مسیر همکاری‌های دو طرف را برای حال حاضر و آینده روشن می‌کند.

وزیر نیرو گفت‌وگوهای عشق آباد در حوزه انرژی را ناظر به چند مسئله برشمرد و افزود: براساس توافقات صورت گرفته مقرر شده تا ضمن حل مسائل مالی فی مابین طرف ترکمن نسبت به برق دار کردن خط دوم انتقال برق دو کشور اقدام کند و همزمان با آن فعالیت‌های مربوط به تکمیل خط سوم انتقال برق از ترکمنستان به ایران هم آغاز شود و برای این امر نیز با رعایت ضوابط و قوانین کشور ترکمنستان، شرکت‌های ایرانی در تکمیل خط سوم انتقال برق از سرخس به مرو وارد مرحله اجرا خواهند شد.

این مقام مسوول با تاکید بر اینکه با جدیت هر چه تمام تصمیمات روسای جمهور دو کشور در عشق آباد را اجرا خواهیم کرد، ادامه داد: بنای ما در وزارت نیرو یک همکاری مستمر و پایدار با جمهوری ترکمنستان در زمینه تبادل انرژی است.

وزیر نیرو با نتیجه بخش بودن مذاکرات کارشناسی امروز در تهران، خاطرنشان کرد: ارتباطات و دیدارهای بین دو طرف همچنان ادامه خواهد داشت و همواره از این ارتباطات برای توسعه روابط دو کشور استفاده خواهیم کرد. وزارت نیروی ایران در کنار مسئله برق عهده دار حوزه آب است که از این جهت هم نیازمند همکاری مستمر هستیم و براساس برنامه ریزی صورت گرفته کمیته همکاری مشترک آبی دو کشور نیز تشکیل خواهد شد.

همچنین در این نشست وزیر انرژی ترکمنستان حضور رئیس جمهور ایران در ترکمنستان را سفری تاریخی دانست و افزود: روابط حوزه برق و انرژی دو کشور از دیرباز دارای تاریخچه مثبتی بوده است که این سفر نقطه عطف تاریخی برای پیشرفت روابط حوزه انرژی و برق بین دو کشور خواهد بود.

وزیر انرژی ترکمنستان در این نشست اطمینان داد تا در کوتاه ترین زمان ممکن مشکل خط دوم انتقال برق بین دو کشور برطرف خواهد شود.

همچنین در جریان این نشست راه‌اندازی مجدد خط ۲۲۰ کیلوولت انتقال برق از سرخس به شاتلیق و احیای خط سوم انتقال برق از سرخس به مرو- ماری مورد توافق قرار گرفت. طی این نشست و براساس توافق عشق آباد مقرر شد تا کارگروهی در حوزه همکاری آب و انرژی میان دو کشور تشکیل شود.

گفتنی است در سفر هفتم فروردین‌ماه هیئت ایرانی به ترکمنستان، تفاهم‌نامه عشق آباد تهیه و تنظیم شده است.