به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه برق ایران، عبدالامیر ماجدی نیا اظهار داشت: این نیروگاه که در منطقه توس در حال ساخت است، در 6 واحد 159 مگاواتی به اجرا در می آید.

وی نیا یاد آور شد: در حال حاضر دست ا ندرکاران طرح برای راه اندازی واحد نخست این نیروگاه تلاش می کنند.

ماجدی با بیان این که مخزن سوخت روزانه این نیروگاه نیز ساخته شده و در حال سوخت گیری است ، افزود: به منظور ذخیره سازی سوخت مایع در این طرح 3 مخزن 20 میلیون لیتری ساخته می شود.

وی خاطرنشان کرد: برای ساخت این نیروگاه نزدیک به 300 میلیون یورو سرمایه گذاری صورت گرفته است.