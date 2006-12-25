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۴ دی ۱۳۸۵، ۱۳:۳۹

واحد شماره یک نیروگاه خصوصی توس آماده راه اندازی می‌شود

مدیر طرح نیروگاه B.O.O توس گفت: واحد شماره یک این نیروگاه خصوصی برای راه اندازی آماده می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه برق ایران، عبدالامیر ماجدی نیا اظهار داشت: این نیروگاه که در منطقه توس در حال ساخت است، در 6 واحد 159 مگاواتی به اجرا در می آید.

وی نیا یاد آور شد: در حال حاضر دست ا ندرکاران طرح برای راه اندازی واحد نخست این نیروگاه تلاش می کنند.

ماجدی با بیان این که مخزن سوخت روزانه این نیروگاه نیز ساخته شده و در حال سوخت گیری است ، افزود: به منظور ذخیره سازی سوخت مایع در این طرح 3 مخزن 20 میلیون لیتری ساخته می شود.

وی خاطرنشان کرد: برای ساخت این نیروگاه نزدیک به 300 میلیون یورو سرمایه گذاری صورت گرفته است.

کد مطلب 426414

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