پیگیری مسائل و مشکلات خانواده شهدا وظیفه همه مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند صبح جمعه در دیدار با خانواده شهید احمد کره‌بندی از شهدای مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: امنیت و عزت امروز انقلاب اسلامی را مرهون تلاش‌های شهدا هستیم.

وی با اشاره به اینکه شهدا با نثار جان خود امنیت کشور را تضمین کرده‌اند، تصریح کرد: همه مسئولان در مقابل شهدا مسئول هستند و باید با سرکشی به خانواده شهدا برای رفع مشکلات آنان تلاش کنند.

استاندار بوشهر با بیان اینکه حضور در جمع خانواده معظم شهدا سبب تقویت روحیه مسئولان می‌شود، اضافه کرد: ترویج اعتیاد و گسترش استعمال مواد مخدر یکی از ترفندهای دشمنان نظام اسلامی است و هدف آنها در این زمینه نسل جوان است.

وی با اشاره به نقش مهم شهدای مبارزه با مواد مخدر از جمله شهیدان احمد و محمد کره‌بندی در مقالبه با مواد مخدر خاطرنشان کرد: این شهدا الگوی جامعه در این زمینه هستند و جان خود را در این راستا فدا کردند.

گراوند ادامه داد: باید از دستاوردهای این رزمندگان عرصه مبارزه با سوداگران مرگ حراست و حفاظت شود و تجلیل از خانواده‌های شهدا یک ضرورت است.

وی با اشاره به برگزاری مراسم تجلیل از خانواده معظم شهدای عرصه مقابله با سوداگران مرگ همزمان با روز جهانی مبارزه با مواد مخدر افزود: شهدای مبارزه با مواد مخدر جانفشانی و دشواری‌های زیادی در این عرصه به جان خریده‌اند.

حجت‌الاسلام ابراهیم تشکری مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر نیز در این دیدار با تشریبح جانفشانی‌های شهیدان محمد و احمد کره‌بندی گفت: جوانمردی، شجاعت و رشادت شهیدان الگوی مناسب برای نسل جوان است.