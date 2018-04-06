عدالت با شعار و دعا و بدون توجه به قانون برقرار نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حجت اله اسماعیلی در خطبه های نماز جمعه قرچک فرمایشات مقام معظم رهبری را نقشه راه همه مسئولین و ملت دانست و گفت: انتخاب یک خدمتگزار و یا خدمت مخلصانه یک مسئول، بدون شناخت اسلام و بدون اعتقاد به مبانی اسلامی امکان پذیر نیست.

وی افزود: باید مبانی نظام مدیرتی از دیدگاه اسلام را شناخت و بر محور آن مبانی حرکت کرد، ایمان و هویت اسلامی و انقلابی و پایبندی به آن اهمیت فراوانی دارد، نمی شود در دولت اسلامی گفت دولت کاری به ایمان مردم و ارزش های دینی ندارد، اصلاً دولت زمانی اسلامی است که دغدغه دین داشته باشد.

امام جمعه قرچک گفت: انقلاب ما بر پایه دین است.

اسماعیلی با بیان این که عدالت در همه زمینه ها به ویژه رشد اقتصادی باید وجود داشته باشد، گفت: این که از هر روش برای رشد اقتصادی استفاده کنیم، بعد به فکر عدالت باشیم، منطقی نیست، عدالت هم با شعار و دعا و بدون توجه به قانون برقرار نمی شود، عدالت ملزوماتی دارد و آن ملزومات قاطعیت در کار، ارتباط تنگاتنگ با مردم، آگاهی از وضعیت ضعیف ترین رده و قشر جامعه، تربیت و تهذیب خود و دوری از طمع مالی است.

خطیب جمعه قرچک سپس بر حفظ استقلال سیاسی تاکید کرد و ادامه داد: استقلال سیاسی ریشه در استقلال اقتصادی و فرهنگی دارد، تقویت خود باوری و اعتقاد به نفس ملی بسیار مهم است، باید نهضت تولید علم در کشور راه بیفتد.

وی ۲۰ فروردین روز فن آوری هسته ای را مورد اشاره قرار داد و اضافه کرد: زحمات و تلاش های جهادی و انقلابی شهدای هسته ای را گرامی و پاس میداریم.

اسماعیلی گفت: باید با ادامه دادن چرخه دانش هسته ای راه شهدای هسته ای را ادامه دهیم، عزت ما در گروه قدرت علمی ما است، کسانی که فکرشان وابسته استکبار است، خیر خواه کشور و ملت و اسلام نیستند، پیروان تفکر سلطنتی و سکولاری دشمن اصلی انقلاب ، ملت و اسلام محسوب می شوند.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری افزود: عقب نشینی در برنامه های مختلف علمی و فن آوری بزرگ ترین خیانت است، ضعف علمی و اقتصادی ما زمینه ساز تحکم نظام سلطه خواهد بود.

امام جمعه قرچک گفت: در دنیای سراسر فریب و نیرنگ و زور، باید مجهز بود، باید مسلح بود، هر کس مخالف قدرت نظام باشد موافق نقشه استکبار است.