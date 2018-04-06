ادارات برای تکریم ارباب رجوع ملزم به تعبیه میزخدمت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم استوارمیمندی پنجشنبه در شورای اداری این شهرستان اظهار داشت: شهرستان کازرون با توانمندی و ظرفیت های مشخصی داراست بنابراین مدیران ادارات مختلف باید وضع مطلوبی را برای خودشان تعریف کنند وحرکت روبه جلو داشته باشند.

وی خطاب به مدیران تصریح کرد:دوران مدیریت، مدت کوتاهی دارد که امیدوارم با همکاری هم بتوانیم حرکتی رو به جلو داشته باشیم و شرایطی را از اینی که هست بهتر کنیم.

سرپرست فرمانداری کازرون گفت: بعضی ادارات این شهرستان دچارروزمرگی ویابه تعبیری دیگر روزمردگی شده اند که باآموزه های دینی سازگاری نداردکه در این صورت باید خانه تکاتی درونی در مدیران صورت گیرد.

استوارمیمندی ازمدیران دستگاه های اجرایی این شهرستان خواست ظرف یک هفته یک برنامه کوتاه مدت ویا میان مدت به دفترفرمانداری ارائه دهند.

وی برتنظیم سندتوسعه این شهرستان تاکیدکردو گفت:چنانچه سندتوسعه در اختیارداشته باشیم دیگردرمسائل مختلف توسعه و سرمایه گذاری دچارسردرگمی نخواهیم شد.

سرپرست فرمانداری کازرون با اشاره به شعار امسال ازسوی مقام معظم رهبری و حمایت از کالای ایرانی گفت: شرایط کشور در وضعیتی است که ما باید طوری عمل کنیم که در این گوشه از کشور که هستیم مدیریتی مناسب انجام دهیم.

استوارمیمندی افزود: امروز در کشور با مشکل اشتغال، اقتصاد، بحران آب و دیگر مسائل روبه‌رو هستیم بنابراین مدیریت خود راباید بر مبنای واقعیت تعریف و باامکانات موجود مدیریت کنیم.

وی متذکرشد: بیگانگان چشم به اقتصاد ما دوختند چراکه فکر می‌کنند با فلج کردن و ضعیف نمودن اقتصاد می‌توانند موجب تضعیف نظام شوند پس جامعه را باید به سمت و سوی ببریم که باعث تقویت آیتم‌های اقتصادی شود.

سرپرست فرمانداری کازرون باتاکید بر اینکه مدیریت محدودیت‌های ایجاد شده توسط دشمنان را باید بدانیم افزود: در زمینه توسعه اقتصادی شرایط فعلی در شهرستان کازرون را با توجه به ظرفیت‌ها و امکانات موجود ببینیم و اقداماتی که میتوانیم انجام دهیم را بخوبی مدیریت کنیم.

استوارمیمندی نظم و داشتن برنامه ریزی راازشرایط وشاخصه های مهم مدیریت عنوان کردو گفت:مدیران شهرستان باید یک وضعیت نسبی را دربرنامه خودتعریف کنند وبراساس آن حرکت کنند.

سرپرست فرمانداری شهرستان کازرون تصریح کرد: امروز با محدودیت‌هایی که دارین امکان ایجاد اشتغال در دولت بسیار کم است و باید سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال را در بخش خصوصی تقویت و حمایت کرد.

وی همچنین از ادارات شهرستان خواست تا میز خدمت الکترونیکی و میز خدمت فیزیکی را در راستای شفاف‌سازی و تکریم ارباب رجوع فعال کنند و تاکید کرد: در موضوع میز خدمت، باید تا لحظه آخر کار مراجعه کننده پیگیری شود که البته اگر کار راه قانونی ندارد، بایستی او را توجیه کرد که به چه علت کار او انجام نمی‌شود.

استوارمیمندی متذکرشد:پاشنه کفشم را در راستای خدمت به مردم فهیم شهرستان کازرون کشیده ام چنانچه مدیری خسته است می تواندجایش را به شخصی تازه نفس بدهد.

وی گفت:شیوه مدیریتی من تغییروتعویض نیست بلکه مدیری که دلسوزانه کارمی کندحمایت خواهم کرد.

سرپرست فرمانداری کازرون در پایان ازمدیران این شهرستان خواست خودشان را درگیرفضای مجازی نکنند.