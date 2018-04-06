کیفیت و قیمت کالاهای ایرانی باید قابل رقابت با نوع خارجی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم که در مصلی قدس این شهر برگزار شد، گفت: جامعه امروز ما مرتکب گناه‌هایی می‌شود که در گذشته نبوده است که روایت داریم گناهان جدید بلاهای جدیدی را نیز به همراه دارد.

وی با اشاره به انتخاب شعار سال جدید از سوی رهبر معظم انقلاب، اظهار داشت: اگر مسئولان، کارآفرینان و کارگران و جوانان دست به دست هم ندهند شرایط خوبی را نخواهیم داشت و امروز مردم با حمایت از تولیدات و کالاهای ایرانی می‌توانند مشکلات این بخش را مرتفع کنند.

معاون جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: کالاهای ایرانی باید دارای کیفیت خوبی باشند و قیمت‌ها نیز مناسب باشد تا توان رقابت با کالاهای خارجی را داشته باشند.

همه باید نسبت به شعار سال حساسیت داشته باشند

وی با بیان اینکه نباید تنها به شعار بسنده کرد، افزود: همه باید نسبت به شعار سال حساسیت داشته باشند و در عمل به آن توجه کنند.

آیت الله حسینی بوشهری گفت: امروز ملت ایران پای شعار مردم سالاری و خوداتکایی و استقامت در برابر استکبار ایستاده است.

وی افزود: امروز انقلاب اسلامی وارد چهلمین سال استقرار خود می‌شود و در طی این مدت فراز و نشیب‌های زیادی را داشته‌ایم.

سبک زندگی ما باید دینی باشد

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان داشت: رهبر معظم انقلاب در خصوص قبیله گرایی و جناحی گرایی ابراز نگرانی کردند و این مانع جدی کشور است و برای پیشرفت کشور باید این مسائل را کنار بگذاریم از طرفی که در این صورت مشکلات حل خواهد شد.

وی با اشاره به شرایط منطقه گفت: این وضعیت نگران کننده است که صهیونیست‌ها مردم فلسطین را به خاک و خون کشیده‌اند که البته کار همیشگی آنها است.

آیت الله حسینی بوشهری ابراز داشت: کارشناسان صهیونیستی این‌گونه به دنیا تلقین می‌کنند که ایران دشمن مشترک عربستان و اسراییل است و از این طریق می‌خواهند مقاصد خود را دنبال کنند.

امام جمعه قم با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته دستگاه‌ها در ایام نوروز از مسئولان بخش‌های مختلف که در صحنه حاضر بودند تقدیر کرد.