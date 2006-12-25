دموکراتهای آمریکایی خواستار گفتگوی واشنگتن با دمشق شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،سناتور"جان کری" در مقاله ای در روزنامه واشنگتن پست گفت که تنها راه برای نفوذ در حوادث سوریه و شاید خاورمیانه، مشارکت دمشق در گفتگوهاست.

وی افزود:" هفته گذشته من و کریستوفر داد سناتور دموکرات با بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیدار کردیم؛ ما در مسئله انتظارات آمریکا برای تغییر سیاستهای این کشور موضع روشنی داشتیم، اما به پتانسیلی برای همکاری با سوریه در جلوگیری از ایجاد یک فاجعه در عراق پی بردیم ؛ پتانسیلی که باید به آزمایش گذاشته شود."

وی تصریح کرد:"واشنگتن نمی تواند در حاشیه بماند و سرسختانه بر این ایده اصرار داشته باشد که گفتگو با دشمنان ما امتیازی به کشورهای متخاصم است."

کری خاطر نشان کرد:" گفتگو به معنای تسلیم نیست."

داد نیز گفت که سوریه نقش امیدوار کننده و بالقوه ای برای ایفای نقش در عراق دارد. این در حالی است که دیپلماسی آمریکا در این کشور برای مقابله با خشونتها ناتوان بوده است.

وی تصریح کرد:"من فکر می کنم که دولت آمریکا باید آنها را در معرض آزمایش قرار دهند و چندین معیار را برای آنها تعیین کند و ببیند که آیا آنها را محقق می کنند. اگر چنین شد، آنگاه تلاش کنند و این رابطه را توسعه دهند."

این دو سناتور آمریکایی عضو مجلس سنا پس از دیدار خود با رئیس جمهوری سوریه از آمادگی وی برای انجام مذاکرات با واشنگتن خبر داده بودند.