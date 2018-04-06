۱۷ فروردین ۱۳۹۷، ۱۴:۵۲

تونس مانع شرکت ورزشکاران اسرائیلی در مسابقات تکواندو شد

دادگاهی در تونس رای به عدم مشارکت ورزشکاران رژیم صهیونیستی در مسابقات کسب سهمیه المپیک جوانان ۲۰۱۸ که در شهر الحمامات تونس برگزار می شود، داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، دادگاه تونسی مانع از شرکت چهار ورزشکار رژیم صهیونیستی در مسابقات کسب سهمیه المپیک جوانان ۲۰۱۸ که در شهر الحمامات تونس برگزار می شود، شد.

این به دنبال دادخواست ائتلاف مدنی ضد عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی است.

سفیان السلیطی سخنگوی دادگاه تونسی گفت: این  دادخواست از سوی هیات ملی حمایت از مقاومت عربی و ضد عادی سازی با صهیونیستها مطرح شده است و بر اساس حکم صادره از سوی دادگاه مشارکت ورزشکاران اسرائیلی ممنوع است.

شایان ذکر است سومین دوره بازی‌های المپیک جوانان ۲۰۱۸ مهرماه سال‌جاری در " بوینس آیرس" آرژانتین برگزار می‌شود. برهمین اساس مسابقات کسب سهمیه برای حضور در این رقابت‌ها از ساعت ۱۲:۳۰ (به وقت تهران) روز جمعه – ۱۷ فروردین‌ماه به مدت دو روز در سالن "ساله کوارت" الحمامات با حضور ۴۳۸ تکواندوکار در ۵ وزن و در دو گروه دختران و پسران پیگیری خواهد شد تا نفرات برتر مشخص و معرفی شوند.

