لزوم حل مشکلات اقتصادی جامعه/ موسیقی اولویت مردم نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حمیدی نژاد در خطبه‌های امروز نماز جمعه آبدان اظهار داشت: یک راه برای آسان شدن رسیدن به تقوا وجود دارد و آن باور کند که بنده خداوند عالم است.

وی اضافه کرد: متاسفانه در دنیای امروز چیزی که بیشتر انسان‌ها باور دارند این است که ما انسان‌ها خواسته‌هایی داریم که باید به آن دست یابیم و همین باعث شده که از رسیدن به تقوا محروم بمانیم. چیزی که در قرآن روی آن تاکید شده تقوا است.

امام جمعه آبدان تصریح کرد: بنده از مولا توقعی ندارد، توقعی در رسیدن به خواسته های خود ندارد و لذا این که فکر کنیم که باید به خواسته های خود برسیم غلط است. ما به دلیل اطاعت از پروردگار باید به قرب الهی برسیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: اخیرا رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه اسماعیل هنیه فرمودند که در روزهایی که شدت یافتن ظلم دشمن در فلسطین دوستان را غمگین کرده، تاکید می کنم که مسئله فلسطین، موضوع اصلی جمهوری اسلامی است.

حمیدی‌نژاد اضافه کرد: این روزها تظاهرات مردم فلسطین آغاز شده و اسرائیل هم با بی رحمی آنها را به شهادت می رساند و این حمایت رهبر انقلاب بسیار اهمیت دارد. اگر ما مسلمان هستیم وظیفه داریم که نسبت به دفاع از مظلوم و دشمنی با ظالم حساس باشیم و امام عزیز هم فرمود همه موظف به حمایت هستند.

عزت‌مندی نیازمند ایستادگی است

وی بیان کرد: اگر عزت می‌خواهیم باید ایستادگی کنیم. به فرموده رهبر انقلاب، بی شک مبارزه و مقاومت تنها راه نجات فلسطین مظلوم است، حرکت به سمت مذاکره با دشمن غاصب و فریبکار اشتباه برزگ است و پیروزی را به عقب می اندازد. پیروزی فلسطین قطعی است.

امام جمعه آبدان با اشاره به ۲۰ فروردین روی ملی فناوری هسته‌ای، ادامه داد: این یک روز بزرگ برای ماست. دشمن به شدت عصانی است و تلاش کرد که این نعمت را از ما بگیرد. دانشمندان هسته ای ما را ترور کردند، با حیله دم از مذاکر ه زدند، متاسفانه دولت وقت هم توجه به هشدار های امام نکرد و دشمن با فریب توانست برجامی پیش بکشد و با دستان خود قلب راکتور را بتن ریختیم.

وی افزود: این یکی از مسائلی است که ملت با گذشت زمان بیشتر می داند که با عدم توجه به تذکر رهبر چقدر دچار خسران شده‌ایم. امروز برجام حربه‌ای برای آمریکاست که هم پیشرفت ما را متوقف کند و هم ضرر اقتصادی به ما زده شود.

تن به برجام‌های جدید نمی‌دهیم

حمیدی‌نژاد تصریح کرد: دشمن نقشه داشت و گفتند که ما با مذاکرات فناوری هسته‌ای را از ایران گرفتیم و حالا نوبت موشک‌ها است. ساده لوحی مسئولین ماست که فکر کنند رئیس جمهور آمریکا راست می گوید که می خواهد از برجام خارج شود.

وی اضافه کرد: کشورهای اروپایی هم به بهانه خارج نشدن آمریکا از برجام به ایران فشار می‌آورند که باید درباره موشک‌ها هم مذاکره کنیم. امروز یکی از موانع مهم اقتصادی ما برجام است. اگر در مقابل نقض برجام توسط آمریکا ما از آن خارج شده بودیم آنها به جای نعره زدن، به ما التماس می‌کردند.

امام جمعه آبدان گفت: چرا ما حرف های دشمن را باور می‌کنیم اما حرف رهبر انقلاب را باور نمی کنیم، ایشان فرمودند که شما گام به گام پیش بروید ولی مسئولین عمل نکردند، مردم حق دارند از مسئولین بخواهند که از راه خطای رفته برگردند.

وی اظهار داشت: اگر برجام ثمره‌ای دارد چرا بیان نمی‌کنید و اگر خسارت محض است که هست چرا بر نمی‌گردید. مسئولین هر جا از این خطا بر گردند جا دارد. اگر قاطعیت رهبری نبود می خواستند برجام های دیگر را بر ما تحمیل کنند.

موسیقی اولویت مردم نیست

حمیدی‌نژاد بیان کرد: ۱۰ روز پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی امام دستور دادند بنیاد مسکن تاسیس شود که هیچ کس از داشتن مسکن محروم نباشد. امروز دولت به جای فکر مسکن مردم بودن، تلاش‌های دولت‌های قبل را هم متوقف می‌کند.

وی افزود: علی‌رغم همه مشکلات مردم، مسئولین دولت بر اجرای کنسرت‌ها تاکید دارند. این جای گله است. چرا اصرار به موسیقی دارند؟ چند درصد مردم اولویت اولشان موسیقی است.

امام جمعه آبدان اضافه کرد: در ابتدای دولت تدبیر دلار ۳۰۰۰ تومان بود. رییس جمهور می‌گفت قیمت دلار زیاد شده، برای من قابل قبول نیست که ایرانی به دلیل کاهش ارزش ریال خجالت بکشد. امروز چرا این کاهش ارزش را تحمل می‌کنید.

اقتصاد مقاومتی اجرایی شود

وی تاکید کرد: همه نیروها را بسیج کنید تا اقتصاد مقاومتی اجرایی شود نه اینکه دنبال موسیقی هستید. واردات بنزین مشکل دیگر است. عده ای سود دارند، چرا گاز جایگزین بنزین نمی شود؟ باید جیب عده‌ای پر شود.

حمیدی‌نژاد افزود: وقتی صحبت از دریاچه ارومیه می‌شود، سه هزار میلیارد هزینه شد، کاری هم انجام نشد. چند برابری شدن نقدینگی، تعطیلی کارخانه‌ها، این‌ها دغدغه مردم است.

وی ادامه داد: به جای پاسخگویی، طلبکارانه حرف می‌زنند. در روزنامه‌ها می‌گویند اگر موشک‌ها را محدود کنیم سرمایه‌گذاری خارجی زیاد می‌شود و مشکل اقتصادی حل می‌شود. دشمن نقشه دقیقی دارد، این حرف ها احمقانه است.

امام جمعه آبدان گفت: پنجشنبه شهادت امام کاظم است. امامی که در دوران خفقان با تحمل ضجر و شکنجه شیعه را حفظ کرد.