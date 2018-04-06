محکومیت ۲۳۳ میلیاردی متخلفان در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان، حیدر میرزایی اظهار داشت: در اجرای طرح نظارتی ایام نوروز که از ۱۵ فروردین به مدت یک ماه انجام شد، کشیک تعزیرات حکومتی در سطح استان به دو صورت ثابت و سیار فعال بود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان افزود: در شعب سیار از ۳۲۶ مورد بازرسی انجام شده به ۱۴۳ واحد تذکرات لازم داده شد و همچنین برای ۱۰۴ واحد پرونده تخلفاتی تشکیل که متخلفین به میزان ۱۰۵ میلیون و ۳۷۲ هزار ریال جزای نقدی در حق شاکیان خصوصی و دولت محکوم شدند.
وی افزود : در شعب ثابت در طول اجرای طرح از تعداد ۸۳۵ فقره پرونده وارده در حوزههای کالا و خدمات، بهداشت و دارو، درمان و دامپزشکی و قاچاق کالا و ارز با تلاشهای صورت گرفته توسط همکاران تمامی پروندهها رسیدگی و متخلفان به میزان ۲۳۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.
میرزایی گفت: در طول مدت اجرای طرح، گشتهای مشترک بهصورت مستمر و با حضور بازرسان سایر دستگاههای مرتبط از جمله نیروی انتظامی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، مرکز بهداشت، اداره کل راهداری و حملونقل جادهای، دامپزشکی و معاونتهای غذا و دارو و درمان دانشگاه علوم پزشکی انجامشده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: با توجه به اینکه باید بهترین خدمات برای مسافران در استان ارائه میشد در اقدام مشترک میان دستگاههای مرتبط تمامی مراکز خدماتی بینراهی بازدید و در همین راستا مراکز عرضه فرآوردههای نفتی، رستورانها ، سوپرمارکتها و مساجد بررسی شد.
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