به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرکرد در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) این شهر با اشاره به اینکه اقتصاد کشور با حمایت از کالای ایرانی تقویت می شود، اظهار داشت: مسئولان باید در مسیر تحقق شعار سالجاری حرکت کنند و تلاش کنند که خرید کالای ایران در جامعه نهادینه شود.

وی با اشاره به اینکه حمایت از کالای ایرانی زمینه ساز توسعه کشور است، بیان کرد: باید فرهنگ خرید کالای ایرانی در کشور نهادینه شود.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد اظهار داشت: خرید کالای ایرانی زمینه ساز رونق بخش تولید در چهارمحال و بختیاری است.

بدعهدی آمریکا بر همگان اثبات شده است

وی تاکید کرد: مسئولان باید در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی و ترویج فرهنگ خرید کالای ایرانی حرکت کنند.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد بیان کرد: اقتصاد مقاومتی زمینه ساز حل مشکلات اقتصادی کشور است که باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

وی در ادامه به اشاره ه اینکه بدعهدی آمریکا بر همگان اثبات شده است، اظهار داشت: ایران تمام تعهدات هسته ای را عمل کرد اما شاهد بد عهدی از طرف های غربی هستیم.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد تاکید کرد: دستاورد های کشور در بخش هسته ای موجب ترس دشمنان نظام و کشور شده است.

وی بیان کرد: جوانان انقلابی با تکیه بر توان خود توانستند به دستاورد های بزرگی در بخش انرژی هسته ای دست یابند که این امر موجب وحشت و ترس دشمنان شده است.