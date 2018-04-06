مردم و مسئولان در راستای تحقق شعار سال گام بردارند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی در خطبه های نمازجمعه این هفته رشت با اشاره به سابقه درخشان گیلان و مردمان این استان، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب مردم گیلان را عزیز و افتخارآفرین نامیدند.

وی به نقش مردم گیلان در انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس نیز اشاره کرد و افزود: با وجود سال ها دوری از گیلان من متعلق به همین استان هستم.

نماینده ولی فقیه در گیلان با تأکید براینکه وابسته هیچ گروه و جناحی نیست، گفت: خط بنده خط رهبری است و همگام و در مسیر معظم له حرکت کرده و در راستای تحقق منویات ایشان نهایت تلاش خود را انجام می دهم.

وی در ادامه با اشاره به وجود برخی مشکلات در استان گیلان به ویژه در حوزه اشتغال، محیط زیست و کشاورزی، خاطرنشان کرد: استان گیلان دارای مواهب بسیاری همانند دریا، کوه، جنگل بوده که متاسفانه تمام این مواهب با مشکلاتی روبه رو است.

آیت الله فلاحتی همچنین به نامگذاری سال ۹۷ از سوی مقام معظم رهبری به سال «حمایت از کالای ایرانی» نیز اشاره کرد و یادآورشد: مردم و مسئولان باید در راستای تحقق این شعار به بهترین شکل ممکن تلاش کنند.

وی با بیان اینکه استان گیلان در حوزه کشاورزی نیز دارای ظرفیت و پتانسیل بسیار بالایی است، تصریح کرد: با توجه به نزدیک بودن فصل زراعی و وجود مشکل کم آبی باید تلاش های لازم در زمینه تأمین منابع آبی در جهت جلوگیری از بروز مشکل برای کشاورزان انجام شود.

امام جمعه رشت با اشاره به وجود مشکلات در حوزه واحدهای تولیدی و کارخانجات در این استان، تأکید کرد: کارخانجات و واحدهای تولیدی استان از شرایط مساعدی برخوردار نبوده که باید حمایت های لازم از آنها صورت گیرد.

وی همچنین در ادامه با اشاره به اینکه ولایت فقیه و نظام مقدس اسلامی خط قرمز همگان محسوب می شود، افزود: همه جریان ها و جناح های سیاسی در استان گیلان بدانند که عدم رعایت این خطوط از سوی هیچ فرد یا جناحی پذیرفتنی نیست.

نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به مشکلات مجتمع آدینه رشت، تأکید کرد: تمام تلاش خود را بکار بسته تا با همکاری سایر مسئولان تا حد ممکن مشکلات این مجتمع و ذینفعلان آن حل و فصل شود.