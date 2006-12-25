ژاپن خواستار اعمال فشار چین بر کره شمالی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه ، تارو آسو در یک تماس تلفنی با لی ژائوزینگ همتای چینی خود خواستار تغییر موضع کره شمالی و نقش بیشتر چین در این باره شد .



وزرای امور خارجه ژاپن و چین موافقت کردند که به همکاری نزدیک خود درباره کره شمالی ادامه دهند .



مرحله دوم دور پنجم مذاکرات شش جانبه هفته پیش در پکن پس از 13 ماه وقفه ازسرگرفته شد و پس از پنج روز به بن بست رسید .



چین از متحدان نزدیک کره شمالی است؛ در حالیکه ژاپن از متحدان نزدیک آمریکا بوده و از موضع سختگیرانه علیه پیونگ یانگ حمایت می کند .



وزیر امور خارجه ژاپن روز گذشته در برنامه خبری تلویریونی اعلام کرد :چارچوب شش جانبه برای مذاکرات به منظور پایان دادن به برنامه هسته ای کره شمالی باید حفظ شود.



وی با بیان اینکه هیچ لزومی به عجله در رسیدن به توافق وجود ندارد، در پاسخ به این سئوال که آیا باید در چارچوب مذاکرات تجدید نظر کرد، چرا که پس از یک هفته از گفتگوها روز جمعه با نتیجه شکست به پایان رسید، تصریح کرد:" در این مرحله، هیچ چارچوب بهتر از آن وجود ندارد."

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