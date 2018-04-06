به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید جواد آیتاللهی در خطبههای این هفته نمازجمعه یزد به بررسی وضعیت نظام بانکداری در کشور پرداخت و اظهار داشت: در سیستم بانکداری برخی احکام اسلامی به فراموشی سپرده شده و تذکرهای جدی و مکرر علما و مراجع تقلید نیز مورد بیتوجهی قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه نظام ما نظام اسلامی است، بیان کرد: در نظام اسلامی بانکداری ربوی و رباخواری نباید جایگاهی داشته باشد اما این مهم مورد غفلت قرار گرفته است.
آیتاللهی ادامه داد: کسب و کار و رزق و روزی حلال همواره مورد تاکید بزرگان دین بوده و اسلام توجه ویژه ای به این مقوله دارد اما متاسفانه بسیاری از مسئولان نسبت به این امر بیتوجه هستند که این امر شایسته جامعه اسلامی نیست.
امام جمعه موقت یزد خاطرنشان کرد: جامعه اسلامی باید دارای ویژگیها و شاخصهای اسلامی باشد اما میبینیم که روز به روز مظاهر فساد و فحشا در جامعه ما افزایش می یابد و لازم است برای این امر تدبیری اندیشیده شود.
وی تاکید کرد: عده ای در یزد به عنوان شهر دارالعباده به احکام اسلامی و الهی پشت کرده اند و فساد و فحشا را تبلیغ می کنند و در صدد گسترش بیحیایی و بیحجابی در جامعه اسلامی به ویژه دارالعباده یزد هستند.
آیت اللهی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی متاسفانه شاهد هستیم که امر به معروف و نهی از منکر نیز مورد بیتوجهی قرار گرفته و عملکرد برخی مسئولان نیز در این زمینه قابل تأمل است.
امام جمعه موقت یزد تصریح کرد: شهدا برای حفظ نوامیس این مرز و بوم جان خود را نثار کردند و اکنون برخی حرکات و ترویج بیحجابی و فحشا، دهنکجی و بیاحترامی به شهدا است و افرادی که در برابر این حرکات سکوت کرده اند، باید پاسخگوی خون شهدا باشند.
وی اظهار داشت: مسئولان باید قدم جدی در مسیر امر به معروف و نهی از منکر بردارند و برای احیای ارزشهای اسلامی اقدام عاجل انجام دهند.
آیت اللهی خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده که اگر مسئولان بخواهند در زمینه ای اقدامی انجام دهند، موفق خواهند بود و نمونه آن را در بسیاری از فرهنگسازیها نظیر استفاده از کمربند ایمنی شاهد هستیم.
