به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی در خطبه های این هفته نمازجمعه ابرکوه با اشاره به ادامه اقدامات جنایتکارانه رژیم غاصب صهیونیستی در فلسطین اظهار داشت: این رژیم امروز به پشتوانه آمریکا و عربستان بر شدن وحشی‌گری و جنایات خود افزوده و گستاخ‌تر از گذشته به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد.

وی عنوان کرد: ملت فلسطین حمایت ملت بزرگ ایران را با خود دارند و با مقاومت و ایستادگی برای احقاق حقوق خود و آزادی کشورشان مبارزه خواهند کرد.

حسینی با اشاره به تظاهرات مردم فلسطین در آستانه تاسیس رژیم جعلی اسرائیل بیان کرد: این راهپیمایی با هجوم وحشیانه صهیونیست‌ها منجر به شهادت ۱۹ نفر و مجروحیت ۱۵۰۰ نفر شد اما حامیان اسرائیل غاصب بدانند که دست آنها در خوش‌رقصی برای اسرائیلی‌ها رو شده و جهان اسلام در مقابل آنها عقب‌نشینی نخواهد کرد.

وی با اشاره به روابط اسرائیل و آمریکا بیان کرد: علاوه بر آمریکا، شاهزاده سعودی نیز حمایت‌های جدی از اسرائیل غاصب دارد و تلاش می کند با جلب حمایت آمریکا برای حفظ موقعیت متزلزل خویش، بی‌شرمانه اسرائیل را به رسمیت می شناسد.

حسینی تصریح کرد: آمریکا نیز در این میان تنها به دوشیدن این گاو شیرده خود بسنده نکرده، بلکه سران ریاض را مجبور کرده تا در برابر صهیونیست‌ها سر تعظیم فرود آورده و هر لحظه در بوق ایران هراسی بدمند و جنگ روانی علیه ایران اسلامی برپا کرده و آن را تشدید کنند.

امام جمعه ابرکوه تاکید کرد: به طور قطع این شرایط پایدار نخواهد بود و رژیم غاصب صهیونیستی و حامیانش، سیلی به یاد ماندنی از مسلمانان جهان خواهند خورد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز شهادت سید مرتضی آوینی اظهار داشت: روز شهادت این شهید والامقام به عنوان روز هنر انقلاب اسلامی نامگذاری شده تا به همه هنرمندان یادآوری شود که رسالت هنرمند، اعتلا بخشیدن به توان معنوی و اخلاقی جامعه است.

حسینی خاطرنشان کرد: در کشور ما باید امثال آوینی ها و حاتمی کیاها که زبان گویا و رسای هنر متعهدانه هستند، پرورش داده شوند زیرا هنرمند انقلابی می‌تواند در تقابل با هنر کاذب هالیوودی، زیباترین نماد ارزش‌های دینی جامعه را به مخاطب القاء کرده و اسیر تاریکی‌های جهل، فساد و نادانی هنرمند نماهای زمانه نشود.

وی تصریح کرد: هنرمند انقلابی باید با بصیرت، حق‌جویی و درک نیازهای معنوی جامعه، پیام نورانی اسلام و انقلاب را در راستای مبارزه با شرک، کفر، تقابل با مستکبران و زورگویان به مخاطب برساند.