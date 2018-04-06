۱۷ فروردین ۱۳۹۷، ۱۶:۱۱

امام جمعه ابرکوه:

صهیونیست‌ها و حامیان آنها از مسلمین جهان سیلی سختی خواهند خورد

یزد ـ امام جمعه ابرکوه با اشاره به شدت گرفتن جنایات صهیونیست‌ها گفت: صهیونیست‌ها و حامیان آنها بدانند که به زودی از مسلمین جهان سیلی سختی خواهند خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی در خطبه های این هفته نمازجمعه ابرکوه با اشاره به ادامه اقدامات جنایتکارانه رژیم غاصب صهیونیستی در فلسطین اظهار داشت: این رژیم امروز به پشتوانه آمریکا و عربستان بر شدن وحشی‌گری و جنایات خود افزوده و گستاخ‌تر از گذشته به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد.

وی عنوان کرد: ملت فلسطین حمایت ملت بزرگ ایران را با خود دارند و با مقاومت و ایستادگی برای احقاق حقوق خود و آزادی کشورشان مبارزه خواهند کرد.

حسینی با اشاره به تظاهرات مردم فلسطین در آستانه تاسیس رژیم جعلی اسرائیل بیان کرد: این راهپیمایی با هجوم وحشیانه صهیونیست‌ها منجر به شهادت ۱۹ نفر و مجروحیت ۱۵۰۰ نفر شد اما حامیان اسرائیل غاصب بدانند که دست آنها در خوش‌رقصی برای اسرائیلی‌ها رو شده و جهان اسلام در مقابل آنها عقب‌نشینی نخواهد کرد.

وی با اشاره به روابط اسرائیل و آمریکا بیان کرد: علاوه بر آمریکا، شاهزاده سعودی نیز حمایت‌های جدی از اسرائیل غاصب دارد و تلاش می کند با جلب حمایت آمریکا برای حفظ موقعیت متزلزل خویش، بی‌شرمانه اسرائیل را به رسمیت می شناسد.

حسینی تصریح کرد: آمریکا نیز در این میان تنها به دوشیدن این گاو شیرده خود بسنده نکرده، بلکه سران ریاض را مجبور کرده تا در برابر صهیونیست‌ها سر تعظیم فرود آورده و هر لحظه در بوق ایران هراسی بدمند و جنگ روانی علیه ایران اسلامی برپا کرده و آن را تشدید کنند.

امام جمعه ابرکوه تاکید کرد: به طور قطع این شرایط پایدار نخواهد بود و رژیم غاصب صهیونیستی و حامیانش، سیلی به یاد ماندنی از مسلمانان جهان خواهند خورد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز شهادت سید مرتضی آوینی اظهار داشت: روز شهادت این شهید والامقام به عنوان روز هنر انقلاب اسلامی نامگذاری شده تا به همه هنرمندان یادآوری شود که رسالت هنرمند، اعتلا بخشیدن به توان معنوی و اخلاقی جامعه است.

حسینی خاطرنشان کرد: در کشور ما باید امثال آوینی ها و حاتمی کیاها که زبان گویا و رسای هنر متعهدانه هستند، پرورش داده شوند زیرا هنرمند انقلابی می‌تواند در تقابل با هنر کاذب هالیوودی، زیباترین نماد ارزش‌های دینی جامعه را به مخاطب القاء کرده و اسیر تاریکی‌های جهل، فساد و نادانی هنرمند نماهای زمانه نشود.

وی تصریح کرد: هنرمند انقلابی باید با بصیرت، حق‌جویی و درک نیازهای معنوی جامعه، پیام نورانی اسلام و انقلاب را در راستای مبارزه با شرک، کفر، تقابل با مستکبران و زورگویان به مخاطب برساند.

کد مطلب 4264246

