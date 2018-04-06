طرح نمایندگان فرانسوی برای تحقیق درباره فروش سلاح به عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، حزب «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه در پارلمان این کشور طرح تحقیق در خصوص فروش سلاح های فرانسوی به عربستان را مطرح کرده است.

بر اساس این خبر با توجه به نقش عربستان در جنگ یمن این اقدام تنها چند روز پیش از سفر «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان به فرانسه صورت گرفته و فشارها بر رئیس جمهور فرانسه برای کاهش حمایت های نظامی پاریس از عربستان و امارات افزایش پیدا کرده است.

با توجه به تجاوز عربستان و امارات به یمن، یک موسسه فرانسوی تحقیقی انجام داده و بر اساس این تحقیق ۷۵ درصد از مردم فرانسه خواستار تعلیق فروش تسلیحات فرانسوی به عربستان و امارات هستند، موسسه های حقوقی فرانسوی هم هشدار داده اند در صورتی که دولت فرانسه فروش این تسلیحات را متوقف نکند، این موسسه ها دست به اقدامات قانونی در این زمینه خواهند زد.

«سباستین نادو» نماینده پارلمان فرانسه اعلام کرد که او و ۱۵ نماینده دیگر درخواست رسمی برای اجرای تحقیقی در خصوص قانونی بودن اقدام دولت در فروش تسلیحات به عربستان را ارائه کرده اند.

اقدامات این نماینده های فرانسوی تنها سه روز قبل از سفر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به فرانسه مطرح شده است.