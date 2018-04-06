  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۱۷ فروردین ۱۳۹۷، ۱۹:۳۸

تکواندو انتخابی المپیک - تونس؛

سه سهمیه المپیک برای نوجوانان ایران

تکواندوکاران کشورمان در روز نخست از رقابت‌های انتخابی المپیک موفق به کسب سه سهمیه برای حضور در المپیک نوجوانان شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات صبح امروز با حضور ۴۳۸ تکواندوکار در دو گروه دختران و پسران به میزبانی تونس در سالن «ساله کوارت» الحمامات آغاز  شد.

امروز جمعه ۱۷ فروردین‌ماه و در روز نخست این رقابت‌ها، مبارزات اوزان ۴۸-، ۷۳- و ۷۳+ کیلوگرم پسران و ۴۹- و ۶۳- کیلوگرم و  دختران برگزار شد که  علی اشکوریان (۷۳- کیلوگرم)، محمد خانی (۷۳+ کیلوگرم) و یلدا ولی‌نژاد (۶۳- کیلوگرم) به عنوان نمایندگان ایران بر روی شیاپ‌چانگ رفته وموفق به کسب سهمیه المپیک شدند.

علی اشکوریان در وزن ۷۳- کیلوگرم پس از پیروزی برابر  تایلند، کیب ورود، بلاروس  و اکوادور به یک چهارم نهایی راه بافت و حضور خود را در المپیک قطعی کرد.

محمد خانی در وزن ۷۳-کیلوگرم حریفانی از عربستان ، هند ‌ و افغانستان را از پیش رو برداشت و جواز سفر به بوینس آیرس را دریافت کرد.

یلدا ولی نژاد هم در وزن ۶۳- کیلوگرم با دو پیروزی برابر کریباتی  و ترکیه راهی مرحله یک چهارم شد  سهمیه المپیک را برای خود قطعی کرد.

این مسابقات هم اکنون جریان دارد و هر سه نماینده کشورمان می توانند با پیروزی برابر رقبای خود به مراحل بالاتر صعود کنند.

رضا خسروي

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها