سه سهمیه المپیک برای نوجوانان ایران

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات صبح امروز با حضور ۴۳۸ تکواندوکار در دو گروه دختران و پسران به میزبانی تونس در سالن «ساله کوارت» الحمامات آغاز شد.

امروز جمعه ۱۷ فروردین‌ماه و در روز نخست این رقابت‌ها، مبارزات اوزان ۴۸-، ۷۳- و ۷۳+ کیلوگرم پسران و ۴۹- و ۶۳- کیلوگرم و دختران برگزار شد که علی اشکوریان (۷۳- کیلوگرم)، محمد خانی (۷۳+ کیلوگرم) و یلدا ولی‌نژاد (۶۳- کیلوگرم) به عنوان نمایندگان ایران بر روی شیاپ‌چانگ رفته وموفق به کسب سهمیه المپیک شدند.

علی اشکوریان در وزن ۷۳- کیلوگرم پس از پیروزی برابر تایلند، کیب ورود، بلاروس و اکوادور به یک چهارم نهایی راه بافت و حضور خود را در المپیک قطعی کرد.

محمد خانی در وزن ۷۳-کیلوگرم حریفانی از عربستان ، هند ‌ و افغانستان را از پیش رو برداشت و جواز سفر به بوینس آیرس را دریافت کرد.

یلدا ولی نژاد هم در وزن ۶۳- کیلوگرم با دو پیروزی برابر کریباتی و ترکیه راهی مرحله یک چهارم شد سهمیه المپیک را برای خود قطعی کرد.

این مسابقات هم اکنون جریان دارد و هر سه نماینده کشورمان می توانند با پیروزی برابر رقبای خود به مراحل بالاتر صعود کنند.