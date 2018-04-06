جان باختن جوان کرمانشاهی بر اثر سقوط از کوه بیستون

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین عزیزی گفت: ساعت ۱۶ و ۲۰ دقیقه عصر گزارشی مردمی مبنی بر سقوط دو نفر از ارتفاعات کوه‌های روبروی چشمه سهراب مسیر غار مرخشت محور بیستون به سنقر نیروهای امدادی به محل اعزام شدند.

عزیزی افزود: پس از انجام عملیات جستجو و دسترسی به حادثه دیدگان، یکی از این افراد به نام رضا حیدری ۲۶ ساله دچار شکستگی از ناحیه پا و خون ریزی داخلی شده بود و فرد دیگر به نام مهدی نصرتی ۲۶ ساله به علت شدت جراحت جان باخته بود.

وی اظهار داشت: فرد مجروح و جسد متوفی توسط نیروهای امدادی به پایین دامنه انتقال یافت.