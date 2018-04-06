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۱۷ فروردین ۱۳۹۷، ۲۰:۳۳

مدیر روابط عمومی اورژانس تهران خبر داد؛

استقرار ۶۰ گروه فعال اورژانس در جاده های منتهی به پایتخت

استقرار ۶۰ گروه فعال اورژانس در جاده های منتهی به پایتخت

تهران- مدیر روابط عمومی اورژانس تهران از استقرار ۶۰ گروه فعال اورژانس در جاده های منتهی به پایتخت در جمعه بازگشت مسافران به تهران خبر داد.

محمد کرم درآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز به عنوان جمعه بازگشت در تهران به جز ماموریتهای روزانه و استقرارهای معمول نیروهای طرح نوروزی اورژانس تهران به خدمت رسانی به مسافران پرداختند.

مدیر روابط عمومی اورژانس تهران گفت: بر این اساس ۱۶ کمپ فعال و ۴۴ استقرار نیز تنها برای بازگشت مسافرین نوروزی در جاده های منتهی به تهران در  آخرین روز بازگشت مسافرین نوروزی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: این نیروها از صبح جمعه مشغول خدمت رسانی به مسافران هستند و همچنان تا ساعات پایانی شب این خدمات ادامه دارد. 

کد مطلب 4264338

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