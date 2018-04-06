استقرار ۶۰ گروه فعال اورژانس در جاده های منتهی به پایتخت

محمد کرم درآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز به عنوان جمعه بازگشت در تهران به جز ماموریتهای روزانه و استقرارهای معمول نیروهای طرح نوروزی اورژانس تهران به خدمت رسانی به مسافران پرداختند.

مدیر روابط عمومی اورژانس تهران گفت: بر این اساس ۱۶ کمپ فعال و ۴۴ استقرار نیز تنها برای بازگشت مسافرین نوروزی در جاده های منتهی به تهران در آخرین روز بازگشت مسافرین نوروزی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: این نیروها از صبح جمعه مشغول خدمت رسانی به مسافران هستند و همچنان تا ساعات پایانی شب این خدمات ادامه دارد.