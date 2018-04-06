عملکرد پارس جنوبی جم در لیگ برتر مطلوب بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار جمعه‌شب در پایان مسابقه تیم‌های پارس جنوبی جم و فولاد خوزستان اظهار داشت: بازی امروز برای ما از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بود ولی نتوانستیم به پیروزی دست یابیم.

وی خاطرنشان کرد: در دادن پاس‌های آخر عملکرد خوبی نداشتیم و نتوانستیم موقعیت خوبی را ارائه کنیم و هرچند بازی خوبی ارائه کردیم ولی در کسب نتیجه به هدف خود نرسیدیم.

سرمربی تیم فوتبال پارس جنوبی جم در مورد انتقاد خبرنگاری در مورد عدم استفاده از برخی بازیکنان این تیم، بیان کرد: این نظر شما است و نمی‌توانیم بیش از ۱۱ بازیکن در زمین داشته باشیم.

وی اضافه کرد: بازیکنان زیادی را بازی داده‌ایم؛ همه بازیکنان ما توانمند هستند و بازیکنی هم بیرون باشد چیزی از ارزش‌های او کم نمی‌شود ولی نمی‌توانیم همه بازیکنان را با هم به بازی بفرستیم.

تارتار افزود: همه بچه‌های ما با انگیزه کار می‌کنند و می‌جنگند و باید هدف‌گذاری ما را ببنید. هدف‌گذاری ما درست بوده است و الان هم درست بوده است و جایگاه خوبی داریم.

وی بیان کرد: اگر دنبال هدف‌های بزرگتر و کسب جایگاه بالاتری در جدول رده‌بندی لیگ هستیم باید هزینه‌های بیشتری کنیم و سرمایه‌گذاری بهتری صورت بگیرد.

سرمربی تیم فوتبال پارس جنوبی جم گفت: شما نگاه کنید اگر در نیم‌فصل اول نتایج خوبی را کسب نمی‌کردیم و در نیم‌فصل دوم بازی‌ها را می‌بردیم آیا باز هم این انتقادات می‌شد؟ ما در مجموع عملکرد خوبی در لیگ از ابتدا تاکنون داشته‌ایم.