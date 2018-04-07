اجرای «تابوت عهد» در تماشاخانه باران

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشنامه «تابوت عهد» نوشته نیل لبیوت توسط عماد قلیپور روی صحنه میرود. این نمایش اردیبهشت و خرداد سال جاری در تماشاخانه «باران» ساعت ۲۱ اجرا خواهد شد و به زودی اسامی بازیگران آن منتشر میشود.
نمایشنامه «تابوت عهد» به صورت غیرمستقیم به رویداد ۱۱ سپتامبر میپردازد. این نمایشنامه درباره ۲ نفر از اهالی نیویورک است که در صبحی تاریک و طولانی با خود و با یکدیگر مواجه میشوند.
لبیوت از نمایشنامهنویسان معاصر آمریکایی است و برای نخستین بار است که اثری از وی توسط فهمیه زاهدی به زبان فارسی ترجمه شده و روی صحنه میرود.
در خلاصه نمایش آمده است: «وقتی داشتم بر میگشتم، یه زنو دیدم که حیرون و سرگردون داشت عکس شوهرش رو به درو دیوار میچسبوند.»
از جمله عوامل این نمایش می توان به دلارا نوشین مشاور کارگردان، منا رمضانی طراح صحنه، سروش سوختهسرایی موسیقی، محمودرضا انشایی طراح پوستر و عکاس، حسین دیردار مدیر تولید، آرزو رونقی دستیار کارگردان و برنامهریز، بهار خالقی دستیار دوم کارگردان و منشی صحنه، سعید جعفری مدیر صحنه و آوا فیاض مدیر تبلیغات، روابطعمومی و مشاور رسانهای اشاره کرد.
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