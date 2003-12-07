به گزارش خبرنگار" مهر" درشهرمشهد دوتيم دانشگاه آزاد وصنايع غذايي بيدستان قزوين رودرروي هم قرارگرفتند كه درپايان تيم دانشگاه آزاد باهدايت هادي رضايي موفق شد درسه گيم متوالي به پيروزي دست يابد.
دومين ديداررا نيزپنيرمصباح گنبد وپگاه تهران قهرمان نيم فصل برگزاركردند كه تيم پگاه با حساب سه بريك ازسد حريف گذشت.
درآخرين ديداراين هفته نيزدرگرگان تيم دخانيات تهران مقابل شوراي شهرگرگان قرارگرفت كه درپايان اين تيم دخانيات بود كه با نتيجه سه بريك برحريف غلبه كرد وبه اين ترتيب سه مدعي دوربرگشت مسابقات خود را با موفقيت پشت سرگذاشتند واين درحالي است كه پگاه هنوزصدرنشيني خود را حفظ كرده است.
هفته اول دور برگشت مسابقات ليگ برتر واليبال نشسته كشور
مدعيان با كسب پيروزي به شهرهاي خود بازگشتند
دوربرگشت مسابقات ليگ برتر واليبال نشسته باشگاههاي كشور در شهرهاي گنبد ، گرگان و مشهد برگزار شد و تيمهاي مدعي پگاه تهران ، دانشگاه آزاد مشهد و دخانيات تهران با كسب پيروزي دراين سه شهر همچنان به رقابت تنگاتنگ خود ادامه دادند.
به گزارش خبرنگار" مهر" درشهرمشهد دوتيم دانشگاه آزاد وصنايع غذايي بيدستان قزوين رودرروي هم قرارگرفتند كه درپايان تيم دانشگاه آزاد باهدايت هادي رضايي موفق شد درسه گيم متوالي به پيروزي دست يابد.
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