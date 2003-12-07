هفته اول دور برگشت مسابقات ليگ برتر واليبال نشسته كشور مدعيان با كسب پيروزي به شهرهاي خود بازگشتند

دوربرگشت مسابقات ليگ برتر واليبال نشسته باشگاههاي كشور در شهرهاي گنبد ، گرگان و مشهد برگزار شد و تيمهاي مدعي پگاه تهران ، دانشگاه آزاد مشهد و دخانيات تهران با كسب پيروزي دراين سه شهر همچنان به رقابت تنگاتنگ خود ادامه دادند.