سید جلال بطحایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به عملکرد گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر در استان همدان طی ایام تعطیلات نوروز عنوان کرد: در این مدت ۹۷۶ مورد واکسیناسیون حیوان‌گزیدگی در استان همدان انجام شد که از این تعداد ۳۴۲ مورد جدید بودند.

رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان همدان عنوان کرد: برنامه سلامت نوروزی از ۲۴ اسفندماه ۹۶ آغاز و تا ۱۵ فروردین ماه ادامه داشت.

وی عنوان کرد: در این مدت ۱۶۴ مورد واکسن مننژیت تلقیح شد و یک هزار و ۷۸۱ مورد واکسیناسیون بدو تولد زده شد.

بطحایی همچنین تعداد افراد شناسایی شده مشکوک به بیماری واگیر را ۵۲ نفر عنوان کرد.

رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان همدان از توزیع تعداد ۱۰ هزار بروشور آموزشی بین مسافران خبر داد.

وی تعداد افراد مراجعه کننده به مرکز مشاوره بیماری های رفتاری را ۱۹۲ نفر و تعداد نفرات آموزش دیده را ۲ هزار و ۴۹۱ نفر عنوان کرد.

بطحایی تعداد ماموریت اعزام تیم واکنش سریع به محل را یک مورد، تعداد مراجعه کننده مسافر برای واکسیناسیون روتین را ۵۷۵ نفر و تعداد بازدید های مربوط به بیماری های واگیر را ۶۷ مورد ذکر کرد.