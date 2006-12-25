نخستین جشن ملی شعر ایران کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد حسین احمدی مدیر دفتر شعر و موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، به عنوان رئیس ستاد نخستین جشنواره بین المللی شعر فجر در این جشنواره ملی فعالیت می کند .



همچنین با حکم مدیر دفتر شعر و موسیقی این وزارتخانه ، دکتر هادی منوری به عنوان دبیر جشنواره شعر فجر در استان خراسان ، دکتر کاووس حسن لی به عنوان دبیر جشنواره شعر فجر در استان فارس و مجید زهتاب به عنوان دبیر جشنواره شعر فجر در استان اصفهان ، منصوب شدند .



علی ترابی ، معاون دفتر شعر و موسیقی وزارت ارشاد نیز به عنوان مدیر کمیته برنامه ریزی ، بابک رضایی به عنوان مدیر اجرایی جشنواره ، اکبر دانش طلب به عنوان مدیر کمیته امور استانها و علی اکبر ابراهیمی به عنوان مدیر امور پشتیبانی مشغول به فعالیت شده اند . درپی اعلام دبیرخانه جشنواره مبنی بر مشارکت شاعران سراسر کشور ، ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در سایر استانها کار گردآوری آثار ادبی و برنامه ریزی در برپایی شب های شعر فجر را با شاعران بومی آغاز کرده اند .



یادآور می شود نخستین جشنواره بین المللی شعر فجر به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با دبیری علی رضا قزوه برگزار خواهد شد .

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