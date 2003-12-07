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۱۶ آذر ۱۳۸۲، ۱۶:۱۶

مدير پروژه سمند:

استانداردهاي زيست محيطي و مصرف سوخت در توليد خودروي سمند رعايت شده است

خودروي سمند از نظر رعايت مسايل زيست محيطي ، كاهش آلايندگي هوا و پايين بودن ميزان مصرف از جمله خودروهايي است كه تمامي استانداردهاي لازم را بدست آورده است.

به گزارش خبرگزاري مهر ، مدير پروژه سمند در شركت ايران خودرو با بيان اين مطلب گفت: شركت ايران خودرو آمادگي دارد سيستم ناوگان حمل و نقل شهري در استان هاي مختلف كشور را با خودروي سمند مجهز به سيستم سوخت دوگانه بهبود و تجهيز كند.
وي با اشاره به اهيمت ويژگي هاي فني و صنعتي در توليد خودرو اظهار داشت: خودرو سمند از نظر سطح ايمني و قابليت هاي فني و زيست محيطي با فناوري روز دنيا توليد مي شود.
قاسم كاهه افزود: با نصب سيستم ترمز اي بي اس روي خودروي سمند ، ايمني اين خودرو در جاده هاي لغزنده تا دو برابر افزايش يافت است و مانع انحراف خودرو در زمان ترمزگيري مي شود.
وي فرمان پذيري رانندگي درون شهري ، دارا بودن كارت طلايي و خدمات گسترده پس از فروش را از ديگر ويژگي هاي خودرو سمند ذكر كرد و اظهار داشت: طراحي صحيح ، علمي و به روز بودن بدنه ، شاسي و ساير اجزاي سمند سبب شده است كه رسيدن به سرعت بالا( 185 كيلومتردر ساعت) بدون هيچ مشكلي در اين خودرو ميسر شود.

کد مطلب 42646

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