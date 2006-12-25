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۴ دی ۱۳۸۵، ۱۵:۴۸

از ماه آینده آغاز می شود ؛

نوسازی 147 مدرسه در استان همدان

بهسازی و نوسازی 147 مدرسه در مناطق محروم استان همدان از ابتدای بهمن امسال آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر ، رئیس بسیج سازندگی استان همدان ، بهسازی و نوسازی این تعداد مدرسه از ابتدای بهمن امسال آغاز شده و تا پایان سال به اتمام خواهد رسید.

سرهنگ جلال صابریون اظهار داشت: آبرسانی روستایی و بهداشت و آموزش پزشکی و همکاری با کمیته امداد امام (ره) از جمله اقدامات جوانان بسیجی با حجم گسترده  ای در سطح روستاهای استان است.

وی در ادامه تصریح کرد: اوقات فراغت جوانان باید صرف یادگیری مهارت تخصص در بخش های مختلف شود.

رئیس بسیج سازندگی استان همدان خاطرنشان کرد: حضور جوانان در فعالیتهای اجرایی موجب شناسایی استعدادهای آنان در زمینه های مختلف می شود و با مهارت های بدست آمده در بخش های مختلف گام موثری در راستای توسعه برداشته خواهد شد.

کد مطلب 426466

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