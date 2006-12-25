بین 20 کشور اسلامی در دوحه اول شدیم/ از فوتبال انتظار بیشتری داشتیم

به گزارش خبرنگار مهر ، کیومرث هاشمی رییس مرکز توسعه ورزش قهرمانی صبح امروز در نشست خبری که در محل سازمان تربیت بدنی برگزار شد با بیان این مطلب تصریح کرد: ما در 9 ماه گذشته بر عملکرد فدراسیون ها نقش حمایتی و نظارتی داشتیم و بیشتر طرح هایمان به مرحله اجرا درآمده است.

وی افزود: یکی از طرح های ما این است که هر استان بین 17 تا 25 رشته ورزشی را تخت پوشش قرار دهد . در خصوص رشته های پایه مانند دو و میدانی، شنا و ژیمناستیک، تمامی استان ها را موظف کردیم که بر روی آنها سرمایه گذاری کنند ضمن اینکه دو رشته محبوب و ملی کشتی و فوتبال هم طبیعتا باید مورد توجه استان ها قرار بگیرد.در بعضی رشته های مدال آور نظیر تکواندو، جودو، ووشو و رشته هایی که شانس مدال دارند مثل قایقرانی و تیراندازی هم باید سرمایه گذاری شود.

هاشمی با تاکید بر مقوله استعدادیابی اظهار داشت: استعدادیابی یکی از اموری است که باید در اولویت ادارات کل تربیت بدنی و فدراسیون ها قرار بگیرد.قصد داریم این کار را طی 9 مرحله به انجام برسانیم که مرحله نهم آن به گزینش ورزشکار توسط باشگاه ها ختم می شود. تا بدین لحظه 262 مربی استعدادیاب توسط 24 فدراسیون معرفی شده اند . تا پیش از این مربیان ما به طور سنتی به این امر می پرداختند که این امر از این پس با تلفیقی از روش سنتی و نوین صورت خواهد گرفت.

معاون رییس سازمان تربیت بدنی در مورد برنامه 5 ساله فدراسیون ها گفت: یکی از محوری ترین برنامه های سازمان تربیت بدنی این است که از فدراسیون ها برنامه 5 ساله بخواهد. تا بدین لحظه 15 فدراسیون برنامه 5 ساله خود را ارائه کرده اند و سایر فدراسیون ها در حال تدوین برنامه خود هستند.

وی با اشاره به تفاهم نامه هایی که سازمان با سایر نهادهای ورزشی منعقد کرده گفت: سازمان تربیت بدنی در خصوص تعامل با نهادهای ورزشی تفاهم نامه هایی را با کشورهای کویت ، آفریقای جنوبی و الجزایر منعقد کرده که این ارتباط فیمابین می تواند به توسعه ورزش قهرمانی کشورمان بیانجامد.

هاشمی افزود: نظام مند کردن هزینه های فدراسیون های ورزشی هم جزو الویت های کاری ما بوده است. با انجام این کار سهم هر فدراسیون و اینکه چه میزان هزینه باید به فدراسیون مربوطه تعلق بگیرد مشخص شده است. تا پیش از این برخی فدراسیون ها از دو مجرای کمیته ملی المپیک و سازمان تربیت بدنی هزینه دریافت می کردند که این کار باید از یک مجرا صورت پذیرد.

رییس توسعه مرکز ورزش قهرمانی با تقدیر از کاروان "مهر نبوی" در رقابت های فسپیک گفت: کاروان "مهر نبوی" با 262 ورزشکار و همراه در رقابت های ورزشی معلولان فسپیک (آسیا - اقیانوسیه) شرکت کرد و با کسب 105 مدال، 36 طلا، 43 نقره و 26 برنز به عنوان پنجمی رسید که جای تقدیر و قدردانی دارد. جانبازان و معلولان کشورمان فراتر از حد انتظار ظاهر شدند و این رضایت جامعه ورزش کشور را به همراه داشت.

هاشمی عملکرد کاروان ورزشی ایران در پانزدهمین دوره بازی های آسیایی دوحه را مثبت ارزیابی کرد و گفت: بزرگ ترین کاروان ورزشی ایران با 238 ورزشکارشامل 211 ورزشکار مرد و27 ‬ورزشکار زن در پانزدهمین دوره بازیهای آسیایی دوحه قطر در 25 رشته ورزشی از 39 رشته ای که در این بازیها انجام شد، شرکت کرد. ما در این بازی ها به کسب بهترین عنوان از زمان حضور تیم جمهوری اسلامی در رقابت های آسیایی نائل آمدیم. کسب 48 مدال و 4 پله صعود نسبت به دوره قبل ، عنوان رضایت بخشی بود که امیدواریم در آینده بیش از این در عرصه کسب مدال، موفقیت آمیز عمل کنیم. در بازی های آسیایی دوحه به ازای هر 3/6 ورزشکار یک مدال توزیع شد که سهم ورزش کشور ما یک مدال به ازای هر 9/4 ورزشکار بود.

معاون سازمان تربیت بدنی ، کشور ایران را سرآمد 20 کشور آسیایی در بازی های دوحه خواند و افزود: کشورما در بازی های دوحه پس از تیم های چین، کره جنوبی، ژاپن، قزاقستان و تایلند ششم شد اما در میان تمام کشورهای آسیایی که تعداد آنها به 20 کشور می رسید بهترین عنوان را کسب کرد که این موضوع با توجه به هزینه های بسیاری که کشورهای عربی منطقه در دستور کار دارند موضوع قابل توجهی است.

هاشمی با مثبت ارزیابی کردن عملکرد تیم بسکتبال در دوحه گفت: تیم بسکتبال نتیجه بسیار خوبی را پس از 55 سال در رقابت های دوحه کسب کرد که این موضوع جای تقدیر دارد. کشتی و کاراته هم فراتر از آسیا ظاهر شدند و بازی های آسیایی دوحه نشان داد که در رشته های قایقرانی ، بوکس، جودو و دوچرخه سواری هم رشد خوبی داشتیم. برخی رشته ها هم برای کسب تجربه به دوحه رفته بودند که در این خصوص می توان به بدمینتون بانوان و سپک تاکرا اشاره کرد.

وی با مقایسه بازی های آسیایی بوسان و دوحه گفت: در بوسان کار ساده تری پیش روی ورزشکاران بود و به ازای هر 9/4 ورزشکار ، یک مدال توزیع می شد اما این آمار در بازی های آسیایی دوحه به یک مدال در ازای 53/7 ورزشکار بود. ضمن اینکه تلاش می کنیم تا با برطرف کردن موانع حضور بانوان ورزشکار کشورمان در بازی های بین المللی از حیث کسب مدال در رده بانوان نیز به توفیق دست پیدا کنیم تا بدین ترتیب جایگاه بهتری را در بازی های آسیایی بعدی تصاحب کنیم. تا به حال با رایزنی هایی که انجام شده مشکل 15 رشته ورزشی برطرف شده است.

هاشمی در ادامه حفظ جایگاه ششمی را در اولویت اصلی سازمان تربیت بدنی تلقی کرد و گفت: ما ابتدا باید به حفظ جایگاه ششمی خود در بازی های آسیایی دوره بعد فکر کنیم. تشخیص نقاط نیازمند به توجه از دیگر مسائلی است که باید به آن توجه داشنته باشیم. ضمن اینکه ورزش ما در 4 سال آینده رویدادهای بسیاری را از جمله جام ملت های آسیا، المپیک پکن و بازی های آسیایی گوانگجو را در پیش دارد که باید در این رقابت ها با دست پر از میدان خارج شویم.

رییس مرکز توسعه ورزش قهرمانی مهلت ثبت نام در انتخابات ریاست فدراسیون کشتی را پایان یافته خواند و افزود: مهلت انتخابات ریاست فدراسیون کشتی به پایان رسیده و کسی نمی تواند از این پس خود را به این فهرست اضافه کند. ضمن اینکه خوشبختانه مشکلات فدراسیون کشتی به پایان رسیده و بنا که گفته می شد ازفدراسیون کشتی جدا شده با صحبت هایی که صورت گرفته به کار خود بازخواهد گشت.

هاشمی همچنین با اشاره به کمیته 6 نفره فدراسیون فوتبال افزود: کار اصلاح اساسنامه فدراسیون فوتبال از 6 ماه قبل آغاز شده و کمیته 6 نفره این کار را به انجام خواهد رساند. البته هنوز زمان و مکان برگزاری اولین جلسه این گروه 6 نفره مشخص نشده اما بزودی زود این کار صورت خواهد گرفت.