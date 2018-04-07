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۱۸ فروردین ۱۳۹۷، ۱۱:۵۷

قتل بر سر گذر از جاده

قتل بر سر گذر از جاده

رئیس کلانتری ۲۱۱ قلعه نو از قتل عابر پیاده توسط راننده گذری خبر داد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، سروان مراد زاده رئیس کلانتری ۲۱۱ قلعه نو گفت: در ساعت ۲۲:۳۰ شب گذشته ۵ جوان ۲۴ ساله که از قرچک راهی تهران بودند در جاده ورامین برای صرف شام به رستوران می روند. پس از خروج از رستوران قصد عبور از جاده و سوار شدن بر خودرو پارک شده خود را داشتند.

وی افزود: راننده ۳۲ ساله خودرو پژو ۴۰۵ که در حال عبور بوده به آنان بوق می زند و به خاطر بوق زدن درگیری لفظی بین آنان ایجاد می شود که راننده پژو از خودرو پیاده و با احدی از آنان درگیر می شود.

رئیس کلانتری قلعه نو ادامه داد: ناگهان راننده پژو چاقویی به قلب فرد مقابل وارد و متواری می گردد  . مضروب به بیمارستان فیروز آباد منتقل که به علت شدت جراحات وارده فوت می کند.

وی گفت: قاتل پس از ایراد جرح سریعا از محل متواری می شود. تلاش جهت دستگیری وی ادامه دارد.

کد مطلب 4264784

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