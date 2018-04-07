قتل بر سر گذر از جاده

به گزارش خبرگزاری مهر، سروان مراد زاده رئیس کلانتری ۲۱۱ قلعه نو گفت: در ساعت ۲۲:۳۰ شب گذشته ۵ جوان ۲۴ ساله که از قرچک راهی تهران بودند در جاده ورامین برای صرف شام به رستوران می روند. پس از خروج از رستوران قصد عبور از جاده و سوار شدن بر خودرو پارک شده خود را داشتند.

وی افزود: راننده ۳۲ ساله خودرو پژو ۴۰۵ که در حال عبور بوده به آنان بوق می زند و به خاطر بوق زدن درگیری لفظی بین آنان ایجاد می شود که راننده پژو از خودرو پیاده و با احدی از آنان درگیر می شود.

رئیس کلانتری قلعه نو ادامه داد: ناگهان راننده پژو چاقویی به قلب فرد مقابل وارد و متواری می گردد . مضروب به بیمارستان فیروز آباد منتقل که به علت شدت جراحات وارده فوت می کند.

وی گفت: قاتل پس از ایراد جرح سریعا از محل متواری می شود. تلاش جهت دستگیری وی ادامه دارد.