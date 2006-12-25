کره شمالی مذاکره با آمریکا در نیویورک را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، کیم کی گوان مذاکره کننده ارشد کره شمالی روز شنبه در گفتگو با روزنامه دونگ آ ایلبو کره جنوبی در پکن گفت :"ما قصد نداریم به نیویورک برویم ؛ دو طرف باید محل دیگری را پیدا کنند" .



وی در پاسخ به سوالی درباره تاریخ بعدی برگزاری مذاکرات شش جانبه گفت : در ابتدا باید موضوع تحریمهای آمریکا حل و فصل شود.



این مقام کره ای مقامهای خزانه داری آمریکا را متهم به اهمال کاری کرد و گفت : آنها شواهدی را درباره دست داشتن کره شمالی در فعالیتهای غیر قانونی ارائه ندادند.



مذاکره کننده ارشد کره شمالی در مذاکرات شش جانبه همچنین با بیان اینکه آمریکا وقت تلف می کند، تاکید کرد: موضوع بانکBDA مستقر در ماکائو یک مسئله حقوقی است و تحریمها باید از طریق تصمیم سیاسی حل و فصل شود .



کیم همچنین تاکید کرد: تا زمانی که موضوع بانک مذکور حل و فصل نشود؛ کره شمالی مذاکرات هسته ای را آغاز نخواهد کرد .



وی دراین باره تصریح کرد : هرگاه آمریکا تحریمهای مالی خود را لغو کند؛ ما می توانیم درباره توقف فعالیتهای هسته ای خود مذاکره کنیم .



این دیپلمات کره شمالی بار دیگر درخواست کشورش را مبنی بر احداث یک راکتور آب سبک دربرابر تعلیق راکتور موجود همراه با دریافت کمک در زمینه انرژی تکرار کرد .



موضع بحث در مذاکرات تحریمهای مالی ، توقیف 24 میلیون دلاری متعلق به رهبری کره شمالی در یک بانک مستقر در ماکائو با نام بانکو دلتا آسیا (BDA) می باشد.



آمریکا داراییهای کره شمالی در این بانک را به اتهام جعل دلار و پولشویی توقیف کرد .



تیمهای مالی دو کشور طی دو روز با هم در پکن درحاشیه مرحله دوم دور پنجم مذاکرات شش جانبه دیدار کردند .



دور جدید مذاکرات شش جانبه بدون دستیابی به نتیجه ای روز جمعه اول دی پایان یافت. بنابر این گزارش ، هنوز تاریخی برای برگزاری دور جدید مذاکرات شش جانبه تعیین شده است .