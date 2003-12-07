توليد ميدان سلمان به 123 هزار بشكه در روز رسيد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شركت ملي نفت، ميدان سلمان گنبدي شكل و شامل مخازن متعدد نفتي وگازي است كه از بالاترين مخازن مي توان از داريان، گدوان و سورمه نام برد.

بر اساس اين گزارش، توليد نفت از اين ميدان واز مخزن نفتي سورمه از سال 1347 آغاز شده و جز وقفه اي سه ساله از 1989 تا 1992 توليد از اين ميدان به طور مستمر تداوم داشته است به طوري كه اين توليد در سال هاي 1973 تا 1978 از ميزان 180 هزار بشكه در روز توليد ، شروع و در اثر توليد مستمر دراوايل سال دوهزار ميلادي به حدود 80 هزار بشكه در روز رسيد.

همچنين شركت پترو ايران با انجام اقدامات لازم شامل، انجام لرزه نگاري سه بعدي ، مطالعات مهندسي مخازن و مدلسازي ، انجام حفاري هاي مجدد، و تبديل چاههاي عمودي به بازوهاي افقي و با استفاده وسيع از نرم افزارو سخت افزار روز آمد در زمينه هاي بالادستي توانست ميزان توليد اين ميدان را تا پايان نوامبر سال جاري ميلادي به سقف روزانه 123 هزار بشكه در روز برساند كه اين افزايش در هشت سال گذشته بي سابقه بوده است.

بر همين اساس، پروژه بيع متقابل ميدان سلمان توليد روزانه نفت را بيش از 18 هزار بشكه نسبت به طرح كلان توسعه تعهد شده توسط پترو ايران و حدود 70 هزار بشكه در مقايسه باعدم انجام طرح افزايش داده است.

شايان ذكر است طبق برنامه مصوب طرح توسعه جامع مخزن گازي ، احداث دو سكوي حفاري ، يك سكوي فرآورش ، يك سكوي اقامتي ، يك سكوي تاسيسات فرآزآوري گاز وخطوط اصلي جريان و انتقال گاز در نظر گرفته شده است .

براساس اين گزارش در بخش بالادستي حفاري هشت حلقه چاه توليدي جديد و تعمير يك حلقه چاه اكتشافي قديمي وتبديل آن به چاه توليدي مجموعا با ظرفيت 500 ميليون فوت مكعب ، برنامه ريزي و حفر اولين چاه توليدي آغاز و پيش بيني مي شود در طول سال 2004 ميلادي حفاري اين چاهها به عمل آيد .