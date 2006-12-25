پیوستن بلغارستان و رومانی به اتحادیه اروپا رسما اعلام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان،"خوزه مانوئل باروسو" قصد دارد روز چهارشنبه ( 27 دسامبر / 6 دی ) با حضور در جمع رسانه های گروهی در صوفیه، عضویت بلغارستان و رومانی را در اتحادیه اروپا به طور رسمی اعلام کند .

مقامهای دولتی بلغارستان امروز در این زمینه خاطر نشان کردند : صوفیه گامهای مهمی را در جهت اصلاحات به ویژه در

زمینه های اقتصادی ، قضایی و اجتماعی برداشته است .

کابینه رومانی نیز در این باره تصریح کرد : رومانی از هر لحاظ آماده است تا به عنوان عضوی فعال در اتحادیه اروپا حاضر شود .

بلغارستان و رومانی از اول ژانویه به جمع 25 عضو اتحادیه اروپا می پیوندند .

این در حالی است که روزنامه اتریشی استاندارد نیز به تازگی نوشت : آمریکا از مدتها پیش در اندیشه استقرار پایگاههای نظامی خود در بلغارستان است.

بلغارستان ازجمله حامیان آمریکا درجنگ عراق بود که در این جهت 154 نظامی خود را در این کشور مستقر کرد. به نظر می رسد حمایت آمریکا نیز در راستای تحقق این امر صورت می گیرد .

چندی پیش نیز با وجود مخالفت مردم بلغارستان با استقرار نیروهای آمریکایی در این کشور، پارلمان به این مسئله رای مثبت داد .