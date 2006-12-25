ژن عامل ویروس آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان رمز گشایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این دستاورد بزرگ علمی می تواند راه را برای تولید واکسن های ضد آنفلوآنزا در میان انسان ها هموار کند.

دانشمندان ویتنامی در این فرآیند ارزشمند ژن های 24 نمونه از ویروس آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان را رمزگشایی کردند که در حد فاصل سال های 2004 تا 2005 موجب تلف شدن پرندگان و قربانی شدن برخی از مردم جنوب این کشور شده بود. این رمز گشایی نشان داد که تغییراتی در این ژنها به وقوع پیوسته است.

بر اساس این رمزگشایی، دانشمندان ویتنامی در تلاش هستند تا فرآیند تولید واکسن ضد ویروس آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان را هموار کنند و در نهایت از آن در انسان استفاده کنند.

بر اساس گزارش روزنامه خلق، چندی پیش نیز یک انستیتو تحقیقات پزشکی در ویتنام از تولید موفقیت آمیز 5 هزار دوز از واکسن ضد ویروس آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان برای انسان در محیط آزمایشگاهی خبر داده بود.

ویروس آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان از سال 2003 تاکنون بیش از 40 قربانی انسانی در ویتنام گرفته است.