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۴ دی ۱۳۸۵، ۱۵:۳۶

در گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه ژاپن با همتای ایرانی وی اعلام شد؛

تارو آسو : ایران غنی سازی را تعلیق کند / متکی : قطعنامه 1737 به دنبال محروم کردن ایران از حقوق مسلمش است

تارو آسو : ایران غنی سازی را تعلیق کند / متکی : قطعنامه 1737 به دنبال محروم کردن ایران از حقوق مسلمش است

وزیر امور خارجه ژاپن از ایران خواست که فعالیتهای غنی سازی اورانیوم را متوقف کرده و به مذاکرات باز گردد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، یک مقام وزارت امور خارجه ژاپن اعلام کرد که تارو آسو امروز در یک تماس تلفنی با منوچهر متکی همتای ایرانی اش از تهران خواست همه فعالیتهای غنی سازی اورانیوم را معلق کند .

وزیر امور خارجه ژاپن دراین گفتگوی تلفنی خاطر نشان کرد:"یافتن یک راه حل دیپلماتیک و مسالمت آمیزمهم است؛ برای این هدف ، راهی جزء قبول قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد و بازگشت به میز مذاکرات وجود ندارد" .

بنابراین گزارش ، وزیر امور خارجه ایران نیز اظهارداشت :" قطعنامه شورای امنیت به دنبال محروم کردن کشور ما از حقوق مسلمش است که این امر بسیارتاسف بار است ".  

تارو آسو روز گذشته نیز در واکنش به تصویب قطعنامه ای ضد ایرانی در شورای امنیت سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه ای ازایران خواست این قطعنامه را بپذیرد و به میزمذاکره بازگردد .

وی ضمن استقبال از تصویب این قطعنامه گفت :"ما امیدواریم ایران این قطعنامه را دنبال کند و به روند مذاکرات بازگردد".

شورای امنیت سازمان ملل متحد شنبه 2 دی، قطعنامه ای را علیه بر نامه هسته ای صلح آمیز ایران تصویب کرد .

ژاپن که از متحدان نزدیک آمریکاست؛ همچنان روابط نزدیک تجاری خود را با ایران حفظ کرده است و با وجود مخالفتهای واشنگتن یک قرارداد دو میلیارد دلاری برای توسعه میدان نفتی آزادگان با تهران امضا کرده است .

کد مطلب 426525

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