تکمیل بزرگراه امام علی (ع) کمبودهای شبکه بزرگراهی تهران را جبران می کند

به گزارش خبرگزاری مهر ، مدیرعامل شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک با بیان اینکه بزرگراه امام علی(ع) در محدوده شرقی تهران در راستای شمالی - جنوبی و حدفاصل بزرگراه ارتش در شمال و بزرگراه دولت آباد درمحدوده جنوب شرقی در حال احداث است افزود: مطالعات ترافیکی نشان می دهد که احداث و تکمیل این بزرگراه نقش بسیار مهمی در حل مشکل ترافیک شرق تهران دارد ، به طوری که بر اساس مطالعات صورت گرفته عدم ساخت و تکمیل این بزرگراه به کاهش قابل ملاحظه سرعت حرکت وسایل نقلیه و افزایش درصد حرکات کند و بحرانی در اکثر معابر مهم شرق تهران از قبیل خیابان های شهید مدنی، دماوند ، شهید نامجو ، نبرد ، ابوذر ، 17 شهریور ، 10 فروردین و بزرگراه بسیج (افسریه) تا سال 1400 خواهد انجامید.

دکتر شهریار افندی زاده ادامه داد: در حال حاضر بخشی از این بزرگراه که در محدوده میانی بزرگراه های ارتش و رسالت قرار دارد، در تراز منهای یک احداث شده است. همچنین در محدوده میانی بزرگراه رسالت و مسیل باختر نیز پروژه در مراحل پایانی است.

وی تصریح کرد: بر اساس مطالعه ترافیکی صورت گرفته بر روی بزرگراه امام علی (ع) با توجه به امتداد این بزرگراه در راستای شمالی - جنوبی و تقسیم آن بر دو بخش شمالی و جنوبی نسبت به محدوده مرکزی شهر ، مشاهده می شود که در بخش شمالی، حجم غالب در رویکرد شمال به جنوب در حدود 4500 وسیله نقلیه در ساعت در جریان است که در ساعت اوج صبح تا 45 درصد افزایش می یابد.

افندی زاده افزود: این حجم از معابر موجود در محدوده که متناسب با طراحی صورت گرفته توانایی انتقال این حجم را در زمان مورد نظر در مطالعه نخواهند داشت به بزرگراه امام علی منتقل خواهد شد.در بخش جنوبی حجم غالب در رویکرد جنوب به شمال در حدود 3000 وسیله نقلیه در ساعت جریان دارد که این حجم در ساعت اوج صبح 35 درصد افزایش خواهد یافت.

وی اظهار داشت: در اکثر تقاطع ها حجم حرکات گردشی به سمت بخش مرکزی شهر در ساعات غیر اوج مناسب است ، به گونه ای که در تقاطع های امام علی (ع) - سبلان ، دماوند - امام علی ، پیروزی - امام علی (ع) و بزرگراه بعثت و بزرگراه آزادگان با بزرگراه امام علی (ع) در ساعات غیر اوج حجم حرکات گردشی به طور متوسط در حدود 1400 وسیله نقلیه در ساعت خواهد بود که در ساعت اوج صبح 30 درصد افزایش می یابد.

افندی زاده با بیان اینکه احداث این بزرگراه به افزایش دسترسی ها به طور قابل ملاحظه ای خواهد افزود: به طور نمونه در تقاطع دولت آباد - امام علی(ع) ، رمپ گردش به راست شرق به شمال حجم قابل توجهی وسیله نقلیه را انتقال می دهد ، این حجم اولین تغذیه کننده رویکرد جنوب به شمال بزرگراه امام علی (ع) به شمار می رود و عموما شامل وسایل نقلیه ای است که درسال 1400 از شهرک مشیریه و نواحی اطراف به سمت شمال در حرک خواهند بود.