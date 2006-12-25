زمستانی پربار برای تئاتر در پیش است

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "پائین، گذر سقاخانه" به نویسندگی اکبر رادی و کارگردانی هادی مرزبان ساعت 30/18 در تالار وحدت اجرا می شود. این نمایش روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 17 روی صحنه می رود و داستان آن در دهه 40 در محله زیر گذر سقاخانه اتفاق می افتد. دو قهرمان کشتی که در این محله زندگی می کنند عاشق دختر حاج آقا میناچی از بزرگان محله می شوند و برای دستیابی به مقصود خود با همدیگر رقابت می کنند.

امین زندگانی، آشا محرابی، هستی مرزبان، حامد آقایی، حسن سرچاهی، صادق توکلی، امیر غفارمنش، محمد اسدی، روح اله کمانی، مهدی عبادتی، زهره رستگار مقدم، پیمان عبیری، غزاله جدیدی، سعید شیری و شهرام عبدلی نقش های اصلی "پائین، گذر سقاخانه" را بازی می کنند. مجید میرفخرایی طراح صحنه، جهانسوز فولادی ساخت موسیقی، علی رامز مشاور کارگردان و فریبا ورکیانی دستیار کارگردان این نمایش هستند.

نمایش "دنیای دیوانه دیوانه دیوانه" به نویسندگی و کارگردانی بهزاد فراهانی ساعت 30/18 در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه می رود. داستان نمایش درباره دو پیرمرد و دو پیرزن است که در یک مرکز روان درمانی زندگی می کنند. آنها با استفاده از تمهیدی از این مرکز بیرون می آیند تا سراغ افرادی بروند که آنها را به این روز انداخته اند و از آنها انتقام بگیرند.

شقایق فراهانی، فهیمه رحیم نیا، بهزاد فراهانی، مرتضی مسجدجامعی، نقی سیف جمالی، سیاوش چراغی پور، ابوالفضل شاه کرم، شمسی صادقی، هوشمند هنرکار، بهنام تشکر، مهرخ افضلی و ... در این نمایش ایفای نقش می کنند. همچنین گلشیفته فراهانی مشاور کارگردان، حیدر ساجدی آهنگساز، آذرخش فراهانی مشارکت در ساخت موسیقی و طراح پوستر، اردشیر رستمی و جواد آتش یاری طراح بروشور این نمایش هستند.

نمایش "مرگ مبارک" به نویسندگی و کارگردانی حامد ذبیحی ساعت 15/17 در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر اجرا می شود. این نمایش خیمه شب بازی است. نمایش "نوای اسرارآمیز" به نویسندگی اریک امانوئل اشمیت و کارگردانی سهراب سلیمی ساعت 19 در تالار چهارسو تئاتر شهر به صحنه می رود. این نمایش روزهای پنجشنبه و جمعه در دو سانس 17 و 19 روی صحنه می رود.

"نوای اسرارآمیز" روایتگر رابطه ای عاشقانه است که به یک رابطه انسانی عمیق تر منجر می شود. داستان از جایی آغاز می شود که یک روزنامه نگار به دیدن دوست نویسنده اش در جزیره ای دورافتاده می رود. او در ظاهر قصد دارد مصاحبه ای در خصوص آخرین کتاب این نویسنده با عنوان "عشق ناگفته" بگیرد. اما صحبت های آنها به زندگی و سرنوشت دختری کشیده می شود که ... حافظ آهی، حمید مظفری و آرزو محمدی بازیگران این نمایش هستند. علی رفیعی طراح صحنه، سهراب سلیمی طراح لباس، سیدجواد روشن مدیر اجرایی، صبا علیزاده طراح موسیقی و ابراهیم حقیقی طراح پوستر و بروشور نمایش هستند.

نمایش "تهران ـ پرندک" به نویسندگی مهرداد رایانی مخصوص و کارگردانی سپیده نظری پور ساعت 18 در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می رود. این نمایش درباره زندگی یک مهاجر افغانی است که در اتاقی واقع در پشت بام خانه ای در پرندک تهران زندگی می کند و درگیر مشکلاتی است. گل آقا با یعقوب که یک یهودی است آشنا می شود و ...

نمایش "آنکه گفت آری، آنکه گفت نه" به نویسندگی و کارگردانی مهرداد رایانی مخصوص هم ساعت 30/19 در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر اجرا می شود. نمایش "شوایک" به نویسندگی و کارگردانی کورش نریمانی ساعت 18 در تالار قشقایی تئاتر شهر به صحنه می رود.

این نمایش برداشتی آزاد از رمان "شوایک" یاروسلاو هاشک است. احمد مهرانفر، بتول علیزاده، سیامک صفری، امیر جعفری، محسن طنابنده و امیررضا دلاوری در این نمایش بازی می‌کنند. محمدامیر یاراحمدی به عنوان دراماتورژ و منوچهر شجاع به عنوان طراح صحنه در این نمایش همکاری می کنند.

نمایش "مرگ فروشنده" نوشته آرتور میلر به کارگردانی نادر برهانی مرند ساعت 45/19 در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر اجرا می شود. در این نمایش پیام دهکردی، ریما رامین‌فر، هومن برق‌نورد، احمد مهرانفر، فردین محدث، افسانه ماهیان، امیر جعفری، سیامک صفری، هدایت هاشمی، هادی عامل و شهره انصاری به عنوان بازیگر حضور دارند. محمدامیر یاراحمدی به عنوان دراماتورژ و منوچهر شجاع به عنوان طراح صحنه در این نمایش همکاری می کنند.

نمایش "سکوت میراث تبار من است" به نویسندگی مهشید ابراهیمیان و کارگردانی علیرضا اولیایی ساعت 20 در تالار کوچک تئاتر شهر به صحنه می رود. داستان این نمایش درباره انسان هایی است که در موقعیت هایی که نباید سکوت کنند، حرفی نمی زنند. شبنم مقدمی، داریوش فائزی، شهرام حقیقت دوست، علیرضا محمدی، علا محسنی و مسعود میرطاهری از بازیگران این نمایش هستند. اولیائی علاوه بر کارگردانی، طراحی صحنه نمایش را نیز بر عهده دارد و آنکیدو دارش آهنگساز آن است.

نمایش "وکیل تسخیری" نوشته جان مورتیمر به کارگردانی گلرخ میلانی ساعت 20 در تالار نو تئاتر شهر اجرا می شود و نمایش "نجواهای شبانه" به نویسندگی محمد چرم شیر و کارگردانی عباس غفاری نیز ساعت 18 و 45/20 در همین تالار به صحنه می رود. این نمایش روایتگر زندگی انسان‌هایی است که می‌خواهند دیده شوند. فرزین صابونی، کامران تفتی و سینا رازانی بازیگران و نرمین نظمی طراح صحنه و لباس این نمایش هستند.

نمایش "گاهی بخند دراکولا" به نویسندگی و کارگردانی بابک دقیقی ساعت 20 در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر اجرا می شود. در این نمایش نادر فلاح، مجید حاج‌عزیزی، آرمین قطبی، محسن میرزایی، علی حسین‌پور و غلامرضا حسین‌شاهی به عنوان بازیگر حضور دارند.

نمایش "اکبر آقا آکتور تیاتر" به نویسندگی عظیم موسوی و کارگردانی اکبر عبدی ساعت 30/20 در تالار سنگلج به صحنه می رود. این نمایش روایتگر داستان زندگی یک هنرپیشه تئاتر لاله زار به نام اکبر آقا است که همراه دوستش در یک خانه اجاره ای زندگی می کند و دوست اکبر عاشق دختر صاحبخانه است. از طرف دیگر، صاحبخانه که مردی میانسال است برای یافتن همسری مناسب تلاش می کند و این شرایط اتفاقاتی را به وجود می آورد.

اکبر عبدی بازیگر نقش اصلی این نمایش است. محمود راسخ‌ فرد، هاشم روحانی، اتابک نادری، دانیال عبدی، ملیحه موسوی، شقایق رهبری، فرزانه نوشادی، شیرین امامی، علی‌اصغر شریفی و محسن افشار از دیگر بازیگران نمایش، مجید میرفخرایی طراح لباس، کریم اکبری‌ مبارکه دستیار کارگردان، سعید ملکان طراح گریم، زهره عشقی آهنگساز و حسین خسروجردی طراح پوستر و بروشور نمایش هستند.

نمایش "فسقلی و گربه سیاه حقه باز" به نویسندگی نسرین غزنوی و کارگردانی کریم اکبری مبارکه ساعت 17 در تالار هنر اجرا می شود. نمایش "یک دختر، یک سرباز" به نویسندگی حمیدرضا کوهستانی و کارگردانی احمد سلیمانی ساعت 30/18 در همین تالار به صنه می رود. این نمایش داستان دختربچه ای است که مایل به رفتن پدرش به جبهه نیست. مجید امیری، ماشاءاله کوهستانی، سیدحمید لاجوردی، محسن صباغزاده، مهدی نیکروش، هانیه نجفی و فاطمه عامری در این نمایش بازی می کنند.

نمایش "کالون و قیام کاستلیون" به نویسندگی حمیدرضا نعیمی و کارگردانی آرش دادگر ساعت 30/17 در تالار اصلی مولوی اجرا می شود. داستان نمایشنامه اشتفان تسوایک درباره ژان کالون، رهبر مذهبی فرقه پروتستان در ژنو است که میشل سروه را به دلیل اختلاف نظر مذهبی با او دستگیر و محاکمه می‌کند. در بازخوانی این نمایش کامبیز امینی، فرید قبادی، مهران امام‌بخش، حمیدرضا نعیمی، خسرو شهراز، یعقوب صباحی، بهناز نازی، مسعود رحیم‌پور، آرش دادگر، افشین ارجمند و ... بازی می کنند.

نمایش "چه گوارا" به نویسندگی حمیدرضا نعیمی و کارگردانی کامبیز اسدی ساعت 30/19 در تالار اصلی مولوی به صحنه می رود. این نمایش درباره آخرین روز زندگی ارنستو چه‌گوارا انقلابی آمریکای لاتین است که توسط نیروهای کشور بولیوی و سازمان جاسوسی آمریکا دستگیر و اعدام می‌شود. آرش دادگر، امیرکاوه آهنجان، بابک اکبری فراهانی، بهناز نازی، شادی جلیلیان، یعقوب صباحی، رضا حیدری، حسین امیری، مهدی سلطانی، مریم سالمی، حمیدرضا نعیمی، و ... در این نمایش بازی می کنند.

نمایش "جزغاله های عاشقانه" به نویسندگی مهدی میرمحمدی و کارگردانی علی هاشمی ساعت 18 در خانه نمایش اجرا می شود. این نمایش داستان کیوان را روایت می‌کند که از سفر بازگشته و خبر ازدواج مجددش را در نامه‌ای به مریم می‌گوید. آنها ناخودآگاه وارد یک بازی می‌شوند ... در این نمایش شکوفه هاشمیان، کاظم سیاحی، نوال شریفی، محمدرضا نودهی‌اصل و رضا سخایی بازی می‌کنند. طراح صحنه و لباس محسن شاه‌ابراهیمی، عکاس میلاد پیامی، دستیار طراح علیرضا بیرقی، دستیار کارگردان سعیده نیازخوانی، آهنگساز محمد فرشته‌نژاد و منشی صحنه هدا اربابی است.