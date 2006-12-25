دیدار تیم فوتبال فجرسپاسی شیراز با تربیت بدنی یزد لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، دو تیم فجرسپاسی شیراز و تربیت بدنی یزد از مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه های کشور می بایست از ساعت 13:30 امروز در ورزشگاه حافظیه به مصاف هم می رفتند اما بارش برف در شهر شیراز کیفیت زمین را پایین آورده تا حدی که داور مسابقه برگزاری بازی در این زمین نامساعد را غیر ممکن خواند و دستور به لغو مسابقه داد.

دیدار تیم های فجرسپاسی شیراز و تربیت بدنی یزد نیزهمانند مسابقه مقاومت بسیج فارس و استقلال و شموشک نوشهر و پاس تهران در فاصله تعطیلات نیم فصل مسابقات لیگ برتر برگزار خواهد شد.