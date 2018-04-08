واکنش رحیمی به اعزام پنهانی دامادش به دوره‌ آموزشی هندبال

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی هندبال هر دو سال یک دوره آموزشی مطرح را برای ارتقا و رشد دانش فنی مربیان برگزار می کند. دوره آموزشی سال ۲۰۱۸ در روزهای پایانی اسفندماه سال ۹۶ در سطح A و B جهان (بالاترین رده مربیگری هندبال) در کشور ژاپن برگزار شد که از ایران نیز شهداد مرتجی کمک مربی تیم ملی و از مربیان باشگاهی لیگ برتر و محمدرضا رجبی از بازیکنان سابق تیم ملی و دبیر حال حاضر فدراسیون در آن شرکت داشتند.

این دوره آموزشی با حضور نمایندگان کشورهای آسیایی از جمله، هند، ایران، کره، بنگلادش، نیوزلند، ویتنام، مالدیو، لبنان، عراق، اردن، ژاپن، چین، استرالیا و با حضور مدرسان مطرح فدراسیون جهانی در توکیو برگزار شد. حاضران ضمن آموزش تئوری در سمینارهای کوچک گروهی با جدیدترین متدهای قوانین هندبال، استعدادیابی در درازمدت، روش های مدرن آموزش هندبال، تجزیه و تحلیل تیم ها، آموخته های خود را با کمک تیم های محلی و انجام بازی و مسابقه تجربه کردند.

دوره ای که نمایندگان ایرانی حاضر در آن شهداد مرتجی داماد علیرضا رحیمی رئیس فدراسیون هندبال و رجبی دبیر وقت فدراسیون هندبال بوده اند اما خبر اعزام این دو نماینده ایران به این دوره آموزشی نه در سایت فدراسیون و نه کانال خبری آن منعکس نشد!

علیرضا رحیمی رئیس فدراسیون هندبال در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اینکه چطور این نفرات انتخاب و اعزام شده اند؟ گفت: در سالیان گذشته ۱۲، ۱۰ مربی دیگر هم به این دوره آموزشی بین المللی اعزام شده اند و در هر دوره که دو سال یکبار است دو تا سه مربی به این دوره می روند.

وی تصریح کرد: تاکنون ۱۰ نفر به این دوره رفته اند. طبق نظر کمیته مربیان این نفرات معرفی شده اند. باید نفرات اعزامی ضوابطی داشته باشند از جمله مسلط بودن به زبان انگلیسی، بازیکن ملی بودن و داشتن سابقه مربیگری. همه مربیان واجد شرایط که زبانشان خوب بوده و شرایط لازم را داشته اند در وقت خود به این دوره رفته اند که اسامی آنها را از کمیته مربیان می توانید بپرسید که حتی هزینه های اعزام آنها را نیز فدراسیون پرداخت کرده است.

رئیس فدراسیون هندبال کشورمان ادامه داد: پیگیری این مسئله برای سال قبل است. اگر یکی پیدا شود و بگوید که چرا مرتجی رفته است، بیوگرافی آن را ارائه می دهم. زبان انگلیسی مرتجی عالی است. او بازیکن و مربی ملی بوده و در لیگ برتر مربیگری کرده است و حتی به قهرمانی رسیده. اگر بحث رجبی دبیر فدراسیون است که ایشان نیز بازیکن ملی بوده و دانشجوی دکترای تربیت بدنی است. یکی پیدا شود بگوید که آیا من باید جای این نفرات می رفتم؟

وی در پاسخ به این سوال که آیا دیگر مربیان کشورمان شرایط حضور در این کلاس را نداشتند؟ تصریح کرد: در این چند ساله بسیاری از مربیان به این دوره آموزشی رفته اند. مربیانی که می خواهند در این کلاس باشند باید امتیاز و ویژگی های لازم را داشته باشند. باید سوابق خوبی داشته و مسلط به زبان باشند. تازه ما اسامی نفراتمان را به فدراسیون جهانی می فرستیم و آنها براساس رزومه و بیوگرافی نفرات را انتخاب می کنند و اینطور نیست که هر کسی را که ما معرفی کنیم در این دوره شرکت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در دو سال قبل علیرضا حبیبی مربی اسبق تیم ملی هندبال مردان، طاهری مربی و مدیرعامل سابق باشگاه سپاهان، رزمگر و سلیمی از ایران در دوره آموزشی ارتقاء بین المللی مربیگری که در کشورهای قطر و عمان برگزار شد شرکت کرده بودند.

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زهرا محمدی فر